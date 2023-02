Gabon : LIBREVILLE, 3 juin (Infosplusgabon) - AU QUARTIER CHARBONNAGES. Mets en location -- Pour courte ou longue durée-- une chambre meublée et indépendante de 26 m2 entièrement climatisée, coin bureau équipé, Wifi et vidéosurveillance dans grande

14 Février 2023



Gabon-Mobilier-Location

LIBREVILLE, 14 février (Infosplusgabon) - AU QUARTIER CHARBONNAGES. Propriétaire offre en location -- Pour courte ou longue durée-- une chambre meublée et indépendante de 26 m2 entièrement climatisée, coin bureau équipé, Wifi et vidéosurveillance dans grande barrière. Salle d'eau complète mais accessible dans dépendances. Loyer 150 000 F CFA /mois TTC eau et électricité inclus. Contact : +241 77843371





