Reaching the Last Mile et Speak Up Africa lancent une initiative pour le leadership des jeunes

03 Février 2023

LIBREVILLE, 3 février (Infosplusgabon) - ‘Reaching the Last Mile’ (RLM), un portefeuille de programmes de santé à l’échelle mondiale soutenu par le philanthrope Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed, Président des Émirats Arabes Unis, annonce le lancement d'une nouvelle initiative visant à mobiliser les jeunes en faveur de l’élimination des maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique.

Cette nouvelle initiative s’emploie à bâtir un réseau d’organisations dirigées par des jeunes engagés dans l’élimination des MTN au sein de leurs communautés et de leurs pays à travers des actions de plaidoyer, au niveau national. Grâce à cette initiative, les organisations bénéficieront d’un financement, d’un programme de mentorat et d’une formation, nécessaires pour contribuer aux instances de prises de décision, participer à l’élaboration de politiques et créer le changement qu’elles envisagent dans leurs communautés.

L'initiative, qui sera mise en œuvre en partenariat avec Speak Up Africa, fournira 250 000 USD en subventions et formations à un minimum de 10 organisations dirigées par des jeunes au Sénégal et au Niger, sur une période de 15 mois. Le réseau de soutien s’attèlera également à unifier et amplifier les voix des organisations dirigées par des jeunes en leur permettant de nouer des liens avec des pairs poursuivant la même vision, partager des connaissances et des solutions, et les faire bénéficier à leurs communautés.

À propos du programme, Nassar Al Mubarak de Reaching the Last Mile déclare ”L’élimination des MTN en Afrique est à notre portée. En promouvant le leadership des jeunes, en les mentorant et en soutenant une nouvelle communauté de jeunes leaders, nous pouvons éradiquer les MTN, sauver des vies et contribuer à protéger la santé et le bien-être des générations futures.”

Le représentant de Reaching the Last Mile poursuit : “Cette initiative est le fruit de plusieurs décennies d’engagement des Émirats Arabes Unies pour l’élimination des MTN et l’émancipation des jeunes pour la création d’un monde plus sûr, plus sain et plus égalitaire. Nous sommes ravis de nous associer à Speak Up Africa pour faire entendre leurs voix et accélérer les progrès en matière d’élimination des MTN."

Yacine Djibo, Directrice Exécutive de Speak Up Africa, déclare : « Nous devons intensifier nos efforts pour l’élimination de ces maladies débilitantes et leurs effets négatifs. En nous associant à Reaching the Last Mile, nous avons pour ambition de déclencher une action collective et maximiser le pouvoir de la jeunesse africaine, souvent négligée lors des discussions et des processus décisionnels, pour transformer l’engagement en action tangible afin que personne, où que ce soit, ne court le risque d’être affecté par les MTN ».

Les MTN sont un groupe de maladies transmissibles que l'on peut prévenir et traiter, mais qui continuent d'affecter plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde, dont un milliard d'enfants. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les MTN sont un groupe de 20 maladies, dont la cécité des rivières (onchocercose), la lèpre, l'éléphantiasis (filariose lymphatique), la maladie du ver de Guinée et la rage.

Les MTN causent des souffrances incommensurables - elles débilitent, défigurent et peuvent être fatales. En touchant le plus souvent les populations vulnérables et marginalisées - qui vivent souvent dans des communautés isolées - les MTN créent des cycles de pauvreté et coûtent chaque année des milliards de dollars aux pays en développement. Près de 40 % de la charge mondiale des MTN est supportée par l'Afrique.

L'Initiative pour le leadership des jeunes s'inscrit dans un cadre plus large visant à se rapprocher des objectifs fixés dans la feuille de route 2030 de l'OMS sur les MTN, qui vise à réduire de 90 % le nombre de personnes nécessitant un traitement pour ces maladies et éliminer au moins une MTN et deux maladies dans au moins 100 pays. À ce jour, 47 pays ont éliminé au moins une MTN, ce qui montre que les progrès sont réalisables et possibles.

La feuille de route de l'OMS appelle également à l'intégration des jeunes dans toutes les activités liées aux MTN, reconnaissant les jeunes comme des acteurs clés capables d'apporter une pensée innovante, de nouvelles solutions et de contribuer au changement.

Commentant cette initiative, le Dr. Ibrahima Socé Fall, Directeur du département de lutte contre les MTN de l'OMS, a déclaré : "Les jeunes peuvent nous montrer la voie alors que nous cherchons à apporter des changements positifs et à mettre fin au fardeau des MTN. Leur énergie, leurs valeurs, leur motivation et leur connectivité peuvent changer la donne et améliorer l'accès aux interventions contre les MTN. Ils ont également un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation et dans la mise en place de solutions innovantes qui profiteront à la communauté MTN à travers le monde." Le nouvel engagement de Reaching the Last Mile coïncide avec la quatrième Journée Mondiale des MTN, qui s’est tenue le 30 janvier. Cette journée représente est un point d'ancrage pour le mouvement mondial visant à mettre fin aux MTN. La Journée mondiale des MTN a été lancée en 2019 par Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed et officiellement reconnue par l'OMS en 2021, grâce à un effort soutenu par les EAU et d'autres partenaires engagés. Cette journée sert à galvaniser le soutien politique, financier et public à l'effort d'éradication des MTN et souligne le besoin urgent d'investissements et d'actions soutenus.

Pour marquer cette journée, Reaching the Last Mile et Speak Up Africa ont co-organisé la première série de débats de jeunes à Kaolack, au Sénégal, réunissant de jeunes défenseurs, des dirigeants gouvernementaux, des acteurs de la société civile et des représentants du secteur privé. Au travers d'un débat animé, le groupe a exploré les moyens d'impliquer au mieux les jeunes dans les espaces de prise de décision, afin de franchir le dernier kilomètre vers l'élimination des MTN. Parmi les participants figuraient Maman Guèye, présidente de la commission de la santé de l'hôtel de ville de Kaolack, qui s'est adressée à la foule et a exhorté les jeunes à partager leurs idées pour lutter contre les MTN, ainsi que l'artiste Bamba Ly Seck, qui utilise ses œuvres d'art comme plateforme pour sensibiliser et agir en faveur de l'élimination des MTN. (Source : Speak Up Africa).

