Cameroun : une mission de la Banque africaine de développement évalue la phase préparatoire du projet sur l’employabilité des jeunes et des femmes

02 Février 2023

LIBREVILLE, 2 février (Infosplusgabon) - Une mission de la Banque africaine de développement a séjourné du 24 novembre au 13 décembre 2022, au Cameroun, pour une pré-évaluation du Projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat, à l'amélioration des compétences et à la compétitivité dans les secteurs des bâtiments et travaux publics (BTP), du transport, de l’énergie, des technologies de l’information et de la communication et de l’économie verte (PEACC).

La mission conduite par le chargé du projet, Alfred Regis Ouédraogo, spécialiste en développement social à la Banque africaine de développement, a rencontré plusieurs responsables gouvernementaux concernés par le projet, à savoir le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur Issa Tchiroma Bakary et celui des Petites et moyennes entreprises, de l’Économie sociale et de l’Artisanat, Monsieur Achille Bassilekin III, ainsi que d’autres acteurs majeurs.

Ces rencontres ont permis de confirmer les différentes composantes et sous-composantes du projet, son financement ainsi que les activités à réaliser notamment les formations professionnelles en lien avec le secteur privé et d’autres partenaires techniques et financier.

Selon Alfred Regis Ouédraogo, « la mission de pré évaluation s’est déroulée de façon assez satisfaisante. Les échanges ont permis de dégager une visibilité sur les prochaines étapes et les actions restantes. »

Parmi les points à finaliser, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a informé la mission que les mesures ont été prises pour mettre à disposition des documents fonciers sécurisés, finaliser les études techniques et architecturales, réaliser l’étude de faisabilité et les notices d’impact environnemental du projet dans les régions du pays couvertes par le projet.

Le gouvernement s’attèle aussi à sécuriser les sites concernés

La mise en œuvre du projet permettra au Cameroun de disposer d’une jeunesse formée et qualifiée répondant aux besoins de l’économie nationale, le projet vise à développer les compétences nécessaires aux besoins de l’économie camerounaise en vue de la promotion des emplois des jeunes et des femmes dans les secteurs du BTP, des transports, de l’énergie, des TIC et de l’économie verte.

Le projet sera mis en œuvre dans les régions du Centre, du Littoral, du Sud-Ouest, du Sud et de l’Extrême-Nord.

« Doter les jeunes et les femmes des compétences nécessaires pour améliorer la qualité de la main d’œuvre demeure une priorité pour le Cameroun, a déclaré Mouhamed Gueye, chef de la Division pour le capital humain, la jeunesse et le développement des compétences à la Banque africaine de développement. C’est pourquoi le projet mise sur la participation accrue du secteur privé dans l’offre de formation pour relever les défis d’accès, de qualité, d’équité et surtout d’insertion à travers l’entrepreneuriat et l’emploi décent dans les secteurs porteurs de l’économie camerounaise ».

Le projet compte renforcer l’employabilité des jeunes et des femmes formés en développant des compétences adaptées aux besoins du marché du travail et en facilitant leur insertion professionnelle.

« Le développement des compétences des formateurs et des apprenants en dynamique d’entrepreneuriat, sera une des clefs de succès de ce projet avec notamment un changement majeur de la vision de la formation technique au niveau du système éducatif », a déclaré Anne Perrot Bihina, économiste principal en éducation et en développement des compétences à la Banque africaine de développement.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (SOURCE / African Development Bank Group (AfDB)).

