Au Malawi, le Fonds africain de développement aide à créer des milliers d’emplois au profit des jeunes

01 Février 2023

Malawi-Economie- Emplois des jeunes

LIBREVILLE, 1er février (Infosplusgabon) - Le projet « Des emplois pour les jeunes au Malawi » mis en œuvre entre 2017 et 2022 a enregistré des résultats satisfaisants. Des milliers de jeunes malawites ont accédé à un emploi et certains en ont même créés pour d’autres jeunes, indique le rapport d’achèvement du projet publié par la Banque africaine de développement, le 24 janvier 2023.

Le Fonds africain de développement, le guichet de prêts à taux concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, avait accordé un prêt de 10,45 millions de dollars américains et un don de 1,73 million de dollars au Malawi pour la mise en œuvre du projet. L’objectif était d'améliorer l’employabilité des jeunes – femmes et hommes – du pays, en leur proposant un travail décent et de favoriser ainsi leur autonomie économique. Il s’agissait aussi de les aider à développer un entreprenariat durable.

Le projet a ainsi permis de développer une culture entrepreneuriale auprès des jeunes, du cycle primaire jusqu’à l’université. L'accent a également été mis à la fois sur la formation et sur l'assistance technique aux instituts de formation. En outre, le projet a aidé à donner une formation pratique aux jeunes déscolarisés et à mettre en place un programme de stages en entreprise pour les jeunes.

Au total, 14 933 jeunes avaient obtenu un emploi, au terme du projet. Certains d’entre eux ont ensuite créé des emplois, offert des stages et une formation professionnelle à d'autres jeunes, grâce au programme d'incubation d'entreprises, dans les secteurs cibles : industrie manufacturière, technologies de l’information et de la communication, agriculture et petites exploitations minières. Ces formations ont notamment permis de créer 5 276 entreprises.

Une formation de facilitation des échanges B2B organisée au profit de 110 jeunes a permis à 30 d’entre eux de signer des accords commerciaux pour fournir des produits horticoles et d’autres produits agricoles aux grands supermarchés et autres acheteurs de produits agricoles.

« Des fonds du projet, concernant notamment la formation professionnelle à l’entrepreneuriat, ont été réaffectés à la construction de quatre collèges techniques pour des formations dans les secteurs sélectionnés de l'exploitation minière, de l’industrie manufacturière, des TIC et de l'agriculture », souligne le rapport de la Banque africaine de développement.

« La construction des collèges techniques dans les localités de Ngara, Mbandira, Neno et Naminjiwa a été achevée. Des meubles et du matériel ont été installés, et les collèges sont en activité. Au moment de la clôture du projet, deux des quatre collèges avaient déjà inscrit 114 jeunes dans le secteur de l’habillement et 111 pour l’agriculture, soit au total 225 jeunes », conclut le document. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

