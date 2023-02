La Cour pénale internationale lance une nouvelle série de vidéos éducatives en français et en espagnol

01 Février 2023

Pays-Bas-Education- Introduction de vidéos éducatives/CPI

LIBREVILLE, 1er févrer (Infosplusgabon) - Le 25 janvier dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a lancé « Introduction à la CPI », une nouvelle série de 15 vidéos en français et en espagnol, dans lesquelles des experts de la Cour et du Secrétariat de l'Assemblée des Etats parties développent des thèmes clés sur l'étude du droit pénal international (DPI) et de la CPI.

Ces thèmes comprennent notamment la création de la CPI, les principes généraux de la responsabilité pénale individuelle, les crimes relevant du Statut de Rome, la coopération des États, les droits des victimes et des personnes mises en cause, les examens préliminaires et les enquêtes, entre autres. Ces nouvelles vidéos sont disponibles sur le site Internet de la CPI et sur sa chaîne YouTube.

Ces vidéos seront des outils utiles pour la communauté juridique et universitaire et d'autres publics intéressés par l'amélioration des connaissances sur le DPI et les particularités du système du Statut de Rome. Chacune des sessions peut également être utilisée indépendamment pour compléter un processus d'apprentissage ou pour approfondir un sujet d'intérêt particulier.

Ce projet rejoint d'autres initiatives de la CPI pour créer et promouvoir des outils et des plateformes pour la communauté juridique et universitaire. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Commission européenne et de l'Ambassade de France à La Haye. (Source : CPI).

