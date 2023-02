Sénégal : Le tout nouveau navire-hôpital de Mercy Ships se prépare à accueillir ses premiers patients

01 Février 2023

LIBREVILLE, 1er février (Infosplusgabon) - À bord du Global Mercy, qui est amarré dans les îles Canaries en Espagne, il y a une atmosphère de joie anticipée. Depuis que sa construction a été achevée mi-2021, le navire s’apprête à accueillir ses tous premiers patients. Jour après jour, l’équipage du Global Mercy s’est patiemment préparé à ce moment qui est enfin sur le point d’arriver.

Bientôt, le tout dernier navire de la flotte de Mercy Ships abaissera sa passerelle à Dakar, au Sénégal, pour accueillir des patients à son bord et pour leur faire bénéficier de soins chirurgicaux qui leur changeront la vie.

Janet et Lawrence Adjei, originaires du Ghana, vivent à bord du Global Mercy avec leurs quatre enfants, qui ont entre 5 et 13 ans. Même si les familles bénévoles passent la majorité de leur temps en Afrique de l’Ouest, la famille Adjei travaille depuis un an sur le Global Mercy, pour s’assurer que le navire soit prêt à accueillir ses tous premiers patients. Janet est maintenant impatiente de partir pour le Sénégal en février.

L’hôpital du Global Mercy offrira au service de terrain de nouvelles technologies et de plus grands espaces. Pour le service qui aura lieu au Sénégal en 2023, il y aura tout d’abord deux salles d’opération qui fonctionneront de façon simultanée pendant que l’équipage s’habitue à la nouvelle plateforme. On passera ensuite à quatre salles d’opération, et lors des missions suivantes, toutes les salles seront exploitées.

« C’est incroyable de penser à toutes les opérations et à toutes les formations qu’on va réaliser ici, » dit Claus. « Et au nombre de patients, de soignants, de stagiaires, d’équipiers et d’équipiers de jour qui vont être à bord. Les ponts 3 et 4 vont déborder d’activité, et nous avons hâte de voir ça. »

Le nouvel hôpital présente plusieurs avantages. De nombreuses installations qui se trouvent habituellement en dehors du navire, comme les tentes médicales à quai, sont maintenant à son bord. Cela permet d'économiser des semaines de temps de montage et de démontage, ce qui laisse plus de temps pour les opérations chirurgicales.

Les stagiaires pourront observer les opérations chirurgicales à distance grâce à des cameras intégrées, ce qui permettra d’augmenter les possibilités de formation de façon exponentielle. L'hôpital dispose de plus d'espace, avec six salles d'opération et 199 lits, ce qui augmente considérablement le nombre d'interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées pendant un service de terrain.

« Cet hôpital est six fois plus grand que l'Africa Mercy, » a déclaré Claus. « C’est une tout autre façon de travailler, et cela nous a été utile d’avoir le temps de comprendre comment nous allons gérer ce lieu. » (Source: Mercy Ships).

FIN/INFOSPLUSGABON/OKJ/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon