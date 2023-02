Dakar 2 : Le Groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement du Canada annoncent la création d’un fonds pour la croissance des petites et moyennes entreprises agricoles

01 Février 2023

LIBREVILLE, 1er février (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement du Canada ont annoncé, le 27 janvier à Dakar, avoir créé un nouveau fonds spécial pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) africaines du secteur agricole. L’annonce a été faite en marge du Sommet Dakar 2 sur l’alimentation en Afrique.

Intitulé Mécanisme de financement catalytique pour les PME agroalimentaires, le nouveau fonds vise à catalyser et à dé-risquer les investissements pour les PME agricoles, tout en renforçant les chaînes de valeur agricoles et en améliorant la sécurité alimentaire sur le continent.

« Lors du Sommet sur l’alimentation en Afrique, nous avons constaté un engagement ferme à combler le déficit de financement des PME et à créer un environnement qui encourage les investissements du secteur privé dans des solutions agricoles respectueuses du climat et axées sur le genre », a déclaré aux journalistes Beth Dunford, la vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social. « Le mécanisme de financement catalytique pour les PME agroalimentaires contribuera à débloquer des opportunités pour ces entreprises en Afrique, en particulier pour les femmes et les jeunes », a-t-elle ajouté.

Le Canada contribue pour 100 millions de dollars canadiens ( 73,5 millions de dollars américains environ) au financement du mécanisme, hébergé par la Banque africaine de développement. Les petites et moyennes entreprises agroalimentaires produisent, transforment ou transportent environ 65 % des denrées alimentaires en Afrique, mais elles sont confrontées à un déficit de financement de plus de 180 millions de dollars américains par an.

Ce mécanisme fournira des financements concessionnels et une assistance technique aux intermédiaires financiers, notamment aux agro-industries, aux institutions de microfinance et aux fonds d’impact. Le financement et l’assistance technique visent à permettre aux intermédiaires d’accorder des prêts aux PME agroalimentaires travaillant avec des femmes et aux entreprises qui renforcent la résilience aux changements climatiques.

Le mécanisme de financement catalytique pour les PME agroalimentaires contribuera à réaliser l’objectif du programme Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA) de la banque, qui vise à combler le déficit d’accès au financement de 42 milliards de dollars pour les PME dirigées par des femmes et d’accélérer leur croissance.

Ce mécanisme est la première facilité de financement mixte de la banque qui cible spécifiquement les PME opérant dans la chaîne de valeur agricole. Il mobilise des fonds publics pour dé-risquer le financement agricole, apporter un soutien aux PME pour les rendre plus bancables, et collabore avec les fournisseurs de capitaux pour rendre les banques plus « favorablement disposées à l’égard de l’agriculture ».

« La meilleure façon de renforcer la sécurité alimentaire en Afrique est de travailler avec les petites et moyennes entreprises agricoles et alimentaires, a déclaré Anita Vandenbeld, la secrétaire parlementaire du ministre canadien du Développement international. « Grâce à un engagement commun du Canada et de la Banque africaine de développement, le Mécanisme de financement catalytique pour les PME agroalimentaires fera progresser la croissance résiliente et l’adaptation aux changements climatiques. Il aidera également les PME africaines à adopter des modèles respectueux du climat et à soutenir les femmes en faisant évoluer les attitudes qui perpétuent les écarts entre les genres en matière d’inclusion financière », a ajouté Anita Vandenbeld.

Structuré comme un fonds fiduciaire multidonateurs, le mécanisme est ouvert à la participation et à la contribution d’autres partenaires au développement. En cofinançant avec les instruments financiers de la Banque africaine de développement, le mécanisme augmentera le volume de capitaux attrayants permettant de dé-risquer les PME agroalimentaires et de mobiliser davantage de financements du secteur privé en faveur d’investissements efficaces dans le secteur agroalimentaire.

Le Sommet Dakar 2, qui s’est tenu sur le thème « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience », est une conférence continentale de haut niveau organisée par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le Groupe de la Banque africaine de développement. Trente quatre chefs d’État y ont participé.

Le Sommet Dakar 2 a également réuni des ministres de l’Agriculture et des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des représentants du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et des partenaires au développement afin de mobiliser une volonté politique de haut niveau et des ressources financières en faveur de la transformation agricole de l’Afrique.

