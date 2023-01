RDC : Les activistes écologistes cherchent à obtenir le soutien du Pape pour faire cesser les activités d'exploration de pétrole et de gaz en République Démocratique du Congo (RDC)

31 Janvier 2023

RDC-Environnement-Activistes écologiques contre les activités pétrolières

LIBREVILLE, 31 janvier (Infosplusgabon) - Les militants écologistes multiplient les appels pour mettre fin aux projets d'exploration pétrolière et gazière en République Démocratique du Congo et sollicitent le soutien du Pape, qui entame une visite dans le pays. Les activistes s'opposent aux activités d'exploration pétrolière dans le parc national de Virunga, le plus ancien parc national d'Afrique, ainsi qu'aux récents plans du gouvernement visant à mettre aux enchères des blocs pétroliers et gaziers, dont certains se trouvent dans des zones vulnérables de la RDC. Ils ont fait état des risques graves que les activités d'exploration pétrolière font peser sur l'environnement, les espèces sauvages menacées et les moyens de subsistance des populations locales. Le Pape François, qui effectue une visite de quatre jours dans le pays, est un ardent défenseur de la justice environnementale. Il n'a cessé de demander que des mesures urgentes soient prises pour protéger l'environnement, que les combustibles fossiles ne soient plus utilisés et que l'on passe aux énergies renouvelables.

Bonaventure Bondo, militant pour la justice climatique à Kinshasa en RDC, a déclaré: « Nous sommes préoccupés par la pression continue de notre gouvernement pour intensifier l'exploration des combustibles fossiles dans notre pays, ce qui entraînera de lourdes conséquences pour notre environnement, la faune et la flore sauvages, nos populations et le climat. Nos zones protégées sont menacées, aussi bien par les activités d'exploration pétrolière dans le parc national des Virunga que par les blocs pétroliers et gaziers que le gouvernement est en train de mettre aux enchères dans le bassin du Congo. Tout cela se produit à un moment où tous les signes indiquent qu'il est urgent de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, afin de limiter le réchauffement de la planète et d'éviter des effets climatiques catastrophiques. Nous demandons au Pape François d'intervenir auprès de notre gouvernement sur cette question cruciale, de demander la cessation de ces projets d'exploitation de combustibles fossiles et de donner la priorité aux énergies renouvelables ».

Pour Ashley Kitisya, chargé de campagnes contre les énergies fossiles, Laudato Si Movement,"Le Pape François dans Laudato Si partage : "Il est urgent de développer des politiques afin que, dans les prochaines années, l'émission de dioxyde de carbone et d'autres gaz très polluants puisse être réduite de manière drastique, par exemple, en substituant aux combustibles fossiles et en développant des sources d'énergie renouvelable. L'exploration du pétrole et du gaz en RDC nous met sur la voie de nouvelles catastrophes climatiques qui affecteront de manière disproportionnée les pauvres. Nous nous réunissons donc pour demander la fin des actions injustes visant à profiter à une poignée de personnes. Au lieu de cela, nous appelons à une transition vers l'abandon des combustibles fossiles et l'utilisation d'énergies propres et renouvelables qui répondent principalement aux besoins des communautés et des économies locales”.

