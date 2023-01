Gabon/Togo : Le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé en visite de travail au Gabon pour 48 heures

30 Janvier 2023

Politique-Coopération Gabon-Togo-Politique-Coopération Gabon-Togo-Faure Essozimna Gnassingbé en visite de travail à Libreville

LIBREVILLE, 30 janvier (Infosplusgabon) - Le président Ali Bongo Ondimba va accueillir aujourd'hui à Libreville, pendant deux jours, son homologue et frère togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Et ce, dans le cadre d'une visite de Travail et d’Amitié puis des consultations permanentes qu'entretiennent les deux pays.

Le Gabon et le Togo entretiennent de bonnes relations formalisées à travers la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale ainsi que par des échanges réguliers sur les questions de politique internationale au sein des organismes multilatéraux.

Cette nouvelle visite du Président de la République Togolaise sera marquée, entre autres, par le visite de la Zone d’Investissement Spéciale (ZIS) de Nkok. Le chef de l'Etat gabonais avait effectué à Lomé du 30 novembre au 1er décembre 2022, une visite au cours delaquelle plusieurs sites ont été visités dont le Port Autonome de Lomé.

C'est le 21 mars 1975 qu'un accord relatif à la libre circulation des personnes et des biens, à l'emploi et à l'établissement, avait été signé. Un acco rd portant création d'une grande commission mixte, avait été ratifié.

De même le 25 Septembre 2018 avaient été supprimés les visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays, souligne-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/HGB/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon