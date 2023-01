Orange organise la grande finale régionale du championnat panafricain « Orange Esport Expérience », les 28 et 29 janvier 2023 à Abidjan

27 Janvier 2023

LIBREVILLE, 27 janvier (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse, depuis 2016, le Groupe Orange accompagne le développement de l’Esport à travers l’organisation de compétitions nationales et internationales destinées à faire émerger de jeunes talents du « gaming » de la région. Officiellement créée en 2018, la compétition « Orange Esport Expérience » se tient en Côte d’Ivoire pour sa 4ème édition.

Pour cette nouvelle édition, ce sont 14 pays Africains qui participent à cette grande finale régionale : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, République Démocratique du Congo, Sénégal, Centrafrique, Sierra Leone. Pendant deux jours, les champions de ces pays s’affronteront sur des jeux parmi les plus populaires au monde tels que Street Fighter V, FIFA 2023, eFootball 2023 (ex PES) et durant un match de démonstration sur League Of Legends.

Le « gaming » constitue aujourd’hui une discipline professionnelle participant à la création de nombreux emplois, notamment dans le domaine de la cybersécurité, de l’IA et de l’Open Innovation. On estime que l’Esport représente un marché de plus d’un milliard de dollars au niveau mondial.

Brelotte Ba, Directeur Adjoint Orange Afrique et Moyen-Orient souligne : « Avec une population majoritairement jeune et la démocratisation de l’Internet Très Haut Débit, l’Afrique offre le cadre idéal pour cette discipline en plein essor. »

Mamadou Bamba, Directeur Général Orange Côte d’Ivoire affirme « En tant qu’acteur engagé en faveur du digital, du sport et de la culture en Afrique, Orange Côte d’Ivoire s'investit pour défendre l’innovation sous toutes ses formes. C’est donc un honneur d'accueillir cette année à Abidjan, la 4ème édition de l’Orange eSport Experience, initiative représentative d’une Afrique connectée. Si la Côte d’Ivoire peut désormais accueillir l’une des plus grandes compétitions de Esport, c’est notamment grâce aux efforts consentis par les acteurs privés afin d’offrir une connectivité de qualité à l’ensemble des populations ».

Enfin, Orange révèlera lors de la finale de cet évènement une première mondiale : « Max ta fierté ». Cette expérience inédite a pour but de promouvoir les cultures du continent dans les jeux vidéo. En effet, dans la multitude de jeux vidéo qui existent, aucun ne propose des costumes qui représentent l’Afrique ou le Moyen-Orient. L’objectif est de permettre aux joueurs de se représenter à travers des costumes issus de leurs régions d’origine, alliant tradition et modernité et conçus en collaboration avec 3 jeunes designers issus des différents pays de la région : Yasmine El Tazi pour la région MENA, Ibrahim Fernandez pour la région SSA et enfin Marie-Laure Jaomatana pour Madagascar. Ainsi, les joueurs du monde entier pourront désormais revêtir fièrement ces tenues traditionnelles dans des jeux.

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional composé des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Liberia. Leaders sur chacun de ces marchés, nous comptons +26 millions de clients et contribuons à̀ hauteur de 25% du chiffre d’affaires du Groupe Orange dans la zone Afrique- Moyen Orient. Depuis plus de 10 ans, Orange CI impulse l’innovation du secteur ivoirien des télécoms : 1er opérateur à lancer les réseaux très haut débit (la 3G, la 4G, la Fibre), le service de mobile Money, les services TV via mobile, l’accès à̀ l’électricité́ dans les zones reculées grâce à̀ l’offre Orange Énergie.

En Côte d’Ivoire, avec +15 millions de clients, Orange CI est leader sur les principaux indicateurs de performance dans les domaines du Fixe, du Mobile, d’Internet et du Mobile Money, tant sur les marchés Grand Public que Entreprises. En tant qu’opérateur digital et engagé et convaincus du rôle prépondérant du numérique dans le développement de notre pays, nous sommes résolument engagés dans le développement et la promotion du numérique en Côte d’Ivoire avec 11% du PIB national, nous sommes également un acteur social majeur du pays avec la Fondation Orange Côte d’Ivoire et Orange Digital Center.

Premier employeur du secteur des Télécoms, nous mettons l’humain et la promotion du genre au cœur de notre démarche. C’est en cela que nos performances réalisées grâce à̀ la qualité́ et à l’engagement de près de 1.500 Femmes et Hommes ont valu à̀ Orange CI d’obtenir les certifications ‘’Top Employer’’ 8 fois consécutives depuis 2014 pour l’excellence des conditions de travail offertes à ses salariés et ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQ- AFNOR pour son Système de Management de la Qualité́.

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen Orient et compte 142 millions de clients au 30 Septembre 2022. Avec 6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, Orange MEA est la première zone de croissance du groupe Orange. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers, est disponible dans 17 pays et compte plus de 70 millions de clients. Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation digitale apporte son expertise pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’Intelligence Artificielle au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

