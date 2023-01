Gabon : Le président Ali Bongo Ondimba en visite à Malabo

18 Janvier 2023

LIBREVILLE, 18 janvier (Infosplusgabon) - Le président Ali Bongo Ondimba s'est rendu ce mercredi à Malabo, en Guinée-Equatoriale pour une visite officielle à l'invitation du numéro Un Equato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette visite intervient dans le cadre, entre autres, du raffermissement des relations entre les deux pays frères.

Les deux chefs d'Etat devraient aborder les contours du sommet sur les forêts que le Gabon abritera début mars à Libreville.

La frontière de 350 km entre le Gabon et la Guinée-équatoriale est maritime et terrestre, au nord-ouest du Gabon. Les deux pays avaient été pendant longtemps sécoués par un différend frontalier, source de tensions concernant la possession des îles de Mbanié, Cocotier et l'îlot Conga, situés dans la baie de Corisco.

Les eaux territoriales correspondantes seraient riches en hydrocarbures. Un médiateur international avait été nommé en septembre 2008 par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon, en vue de régler ce conflit. Depuis, les discussions ont évolué positivement à la suite d'une procédure initiée à la Haye depuis mars 2021, souligne-t-on.

