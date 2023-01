Afrique : MultiChoice appelle les activistes et les innovateurs en matière de changement climatique à travers l'Afrique à soumettre des candidatures pour le prestigieux prix Earthshot

13 Janvier 2023

LIBREVILLE, 13 janvier (Infosplusgabon) - Le prix Earthshot, prix environnemental mondial visant à découvrir, accélérer et mettre à l'échelle des solutions révolutionnaires pour réparer et régénérer la planète, a commencé pour 2023 sa recherche de solutions révolutionnaires pour résoudre les plus grands défis environnementaux du monde.

MultiChoice, partenaire officiel de diffusion en Afrique et membre de l'Alliance mondiale du Prix Earthshot, lance un appel à candidatures auprès d'organisations, d'entreprises, de gouvernements et de particuliers africains qui réalisent un travail évolutif et efficace dans ce domaine. Les candidats potentiels peuvent s'inscrire dans l'une des cinq catégories du prix Earthshot, à savoir : Protéger et restaurer la nature, assainir notre air, raviver nos océans, construire un monde sans déchets et réparer notre climat. Le prix est décerné chaque année à cinq lauréats, recevront chacun une subvention de 1,2 million de dollars US (1 million de livres sterling) pour développer leurs projets.

Chaque année, le prix Earthshot lance une recherche mondiale de solutions révolutionnaires avec l'aide d'un réseau mondial de plus de 350 personnes et organisations de 66 pays chargées de faire avancer le processus. Dans sa capacité présentateur officiel, MultiChoice a créé un portail de participation officiel et demande que toutes les candidatures soient soumises avant le 27 janvier 2023. Des représentants de MultiChoice examineront ensuite ces candidatures et proposeront officiellement des sélections directement au prix Earthshot.

En participant à ce prix prestigieux, les innovateurs africains auront la possibilité de présenter leurs solutions, d'inciter d'autres entreprises à se joindre à la lutte contre le changement climatique et de motiver les gouvernements à donner la priorité au changement climatique dans leurs programmes nationaux", a déclaré Imtiaz Patel, Président du Groupe MultiChoice. " Si vous avez une intervention digne d'intérêt dont la solution permet de progresser de manière significative vers la réalisation de l'une des cinq catégories Earthshots, nous vous invitons à envoyer votre candidature et à faire partie de la solution. "

Lorsque le prix Earthshot a été lancé en 2021, trois organisations africaines ont été sélectionnées comme finalistes : Sanergy (Kenya), Reeddi Capsules (Nigeria) et Pole Pole Foundation (République Démocratique du Congo).

Le 2 décembre dernier, le Prince William et Le Prix Earthshot ont révélé les lauréats de 2022. Mukuru Clean Stoves, une start-up basée en Afrique fournissant aux femmes du Kenya des réchauds à combustion plus propre, pour réduire la pollution intérieure malsaine et offrir un moyen plus sûr de cuisiner, a remporté le prix environnemental convoité lors de l’inspirante cérémonie de remise des prix organisée à Boston.

En plus du prix de 1,2 million de Dollars américains (1 million de Livres Sterling), Mukuru Clean Stoves bénéficiera d'un réseau mondial de soutien professionnel et technique pour étendre son action.

Cela inclut l'accès à des ressources dans de nombreuses professions et secteurs, notamment la fabrication, la vente au détail, les chaînes d'approvisionnement, les conseils juridiques, la technologie numérique, la stratégie d'entreprise et les relations gouvernementales via l'Alliance mondiale du Prix Earthshot. Le prix permettra à Mukuru Clean Stoves de créer un réchaud encore plus propre qui brûle de l'éthanol, et d'ici trois ans, ils espèrent atteindre un million de clients. D'ici dix ans, ils espèrent étendre leur impact à dix millions de personnes dans toute l'Afrique.

Les cinq gagnants ont été sélectionnés parmi un groupe de 15 finalistes provenant de 10 pays différents, par le Conseil du prix Earthshot, une équipe mondiale de personnalités influentes qui s'engagent à promouvoir des actions positives dans le domaine de l'environnement.

Les cinq lauréats du prix Earthshot pour 2022 sont les suivants :

- Protéger et restaurer la nature : Kheyti, Inde : Une solution pionnière pour les petits exploitants agricoles locaux afin de réduire les coûts, augmenter les rendements et protéger les moyens de subsistance dans un pays en première ligne du changement climatique.

- Assainir notre air : Poêles propres Mukuru, Kenya : Une start-up qui fournit des poêles à combustion propre aux femmes du Kenya afin de réduire la pollution intérieure malsaine et d'offrir un moyen plus sûr de cuisiner.

- Raviver nos océans : Femmes indigènes de la Grande Barrière de Corail, Australie : Un programme inspirant mené par des femmes associant 60 000 ans de connaissances indigènes aux technologies numériques pour protéger la terre et la mer.

- Construire un monde sans déchets : Notpla, Royaume-Uni : Une solution circulaire créant une alternative aux emballages plastiques à partir d'algues marines.

- Réparer notre climat : 44.01, Oman : Des amis d'enfance qui ont mis au point une technique innovante pour transformer le CO2 en roche et le stocker définitivement sous terre.

Chez MultiChoice, nous sommes motivés par notre objectif d'enrichir les vies. Par conséquent, l'avenir du continent africain, de ses ressources naturelles et de nos communautés exige que nous travaillions ensemble avec nos partenaires pour créer un monde où chacun s'épanouit pour les générations à venir. C'est pour cette raison que nous ne nous contentons pas d'inciter les innovateurs africains à participer au prix de l'environnement, mais que nous avons également établi un partenariat avec le prix Earthshot afin d'accélérer et de mettre en lumière l'ingéniosité et l'ambition des innovateurs, des militants et des scientifiques africains qui s'efforcent de résoudre la crise climatique sur le continent africain et dans le monde entier.

MultiChoice Group (MCG), qui est entré en bourse sur le Main Board du JSE le 27 février 2019, est l'un des fournisseurs de divertissement vidéo qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial, fournissant des produits et services de divertissement à 22,1 millions de foyers dans 50 pays du continent africain. Ses antécédents de plus de 30 ans reflètent son engagement à fournir à son public uniquement le meilleur contenu local, sportif et international.

MCG vise à obtenir des droits sur les contenus d'une manière qui soit rentable et qui reflète la diversité de ses publics. Son portefeuille substantiel comprend un contenu local primé (facteur clé de différenciation dans son offre de services), une offre sportive de premier plan (y compris des capacités de production) et un accès à un contenu international, qui sont tous partagés sur les plateformes du groupe : DStv, GOtv, Showmax, M-Net et SuperSport.

MCG dispose d'une capacité technologique supérieure grâce aux solutions de sécurité qu'Irdeto, sa société technologique, apporte au groupe. Ces solutions permettent à MultiChoice de protéger ses investissements, de créer de nouvelles offres et de lutter contre la cybercriminalité. Avec 50 ans d'expertise en sécurité logicielle, les solutions de sécurité logicielle et les cyber-services d'Irdeto protègent plus de 5 milliards d'appareils et d'applications pour certaines des plus grandes marques mondiales.

Fondé par le Prince William et la Royal Foundation en 2020, le Prix Earthshot est un prix environnemental mondial visant à découvrir, accélérer et développer des éco-solutions révolutionnaires pour réparer et régénérer la planète. Inspiré par le Moonshot du président John F. Kennedy, qui a rassemblé des millions de personnes autour de l'objectif d'atteindre la lune, Le Prix Earthshot vise à catalyser un défi Earthshot afin d'encourager et de mettre à l'échelle de toute urgence des solutions innovantes qui peuvent aider à fermement mettre le monde sur une trajectoire vers un climat stable, où les communautés, les océans et la biodiversité prospèrent en harmonie d'ici 2030. Les cinq défis sont les suivants : Protéger et restaurer la nature ; Assainir notre air ; Raviver nos océans ; construire un monde sans déchets ; et Réparer notre climat.

FIN/INFOSPLUSGABON/IUO/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon