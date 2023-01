Yellow Pay : Le plus récent service de paiement de Yellow Card, disponible dans toute l'Afrique

10 Janvier 2023

LIBREVILLE, 10 janvier (Infosplusgabon) - Yellow Card Financial a annoncé mardi à Johannesburg qu'elle était fière que son service de paiement novateur, Yellow Pay, soit officiellement disponible en Afrique. Avec Yellow Pay, les clients peuvent envoyer et recevoir de l'argent à travers la plateforme d'échange de crypto-monnaies Yellow Card, instantanément et sans frais supplémentaires, en quelques clics sur leur téléphone.

Ce service utilise la plateforme d'échange de crypto-monnaie de Yellow Card pour effectuer les transactions en USDT. Il est important de noter que Yellow Pay n'est pas un service de transfert d'argent ou de change de devises étrangères. Yellow Pay est plutôt un service avancé d'échange de crypto-monnaies.

“Ceci est plus qu'un simple service de transfert d'argent - c'est un outil puissant qui va débloquer de nouvelles opportunités pour des personnes à travers l'Afrique" a déclaré Chris Maurice, PDG et co-fondateur de Yellow Card." "En facilitant des transactions instantanées et à moindre coût au-delà des frontières, nous contribuons à créer une Afrique plus connectée et plus dynamique”, a-t-il ajouté.

Depuis le lancement du service au Nigéria en début d'année, l'une des principales améliorations est que les clients peuvent désormais envoyer de l'argent à n'importe qui dans tous les pays de Yellow Card en utilisant uniquement leur numéro de téléphone, et le destinataire pourra recevoir et retirer les fonds une fois qu'il sera inscrit sur Yellow Card.

Auparavant, seuls les clients déjà inscrits pouvaient envoyer et recevoir de l'argent avec Yellow Pay. Soulignons le fait que les transferts au sein d'un même pays sont gratuits.

L'utilisation de Yellow Pay a de nombreux avantages. Tout d'abord, le service est alimenté par la technologie blockchain, ce qui le rend moins coûteux. Ensuite, les transactions sont instantanées et il n'y a pas de période d'attente.

Et enfin, les utilités du Service sont illimitées, car il est possible d'envoyer de l'argent pour les affaires, les études ou encore les soins de santé. Offrir de l'argent à ses amis et à sa famille dans toute l'Afrique, payer des fournisseurs dans d'autres pays, recevoir des paiements pour des services, payer des factures dans d'autres monnaies africaines pour ne citer que celles-ci.

"Yellow Pay n'est que la plus récente d'une série de fonctionnalités innovantes de Yellow Card. C'est un produit incontournable pour quiconque souhaite prendre le contrôle de ses finances en toute simplicité. Cette nouvelle fonctionnalité permet non seulement aux membres d'une famille de s'entraider plus facilement à travers l'Afrique, mais elle ouvre également le continent à plus d'investissements, d'accès au crédit, de subventions aux entreprises et, de manière générale, améliore l’écosystème des affaires sur le continent africain", a ajouté Chris.

