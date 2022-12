Brésil : Le roi Pelé a tiré sa révérence !

29 Décembre 2022

Sports-Divers-Football-décès du roi Pelé

LIBREVILLE, 29 décembre (Infosplusgabon) - Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento est décédé à Sao Paulo le 29 décembre à l'âge de 82 ans de suite d'un cancer . Passionné de football, il a incarné plusieurs génération de footballer à travers le monde. Il est né le 23 octobre 1940 à Três Corações et décède le 29 décembre 2022 à São Paulo. Pelé, avec son numéro 10 légendaire, a toujours évolue au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 au milieu des années 1970.

Pelé a remporté avec l'équipé du Brésil, trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970). Il a également participé aux premières heures de gloire du football brésilien, celles qui contribuent aujourd'hui encore à la légende sportive de ce pays. Ce n'est donc pas un hasard s'il a aussi été désigné comme athlète du siècle en 1999 par le Comité international olympique. Il gagna son premier Mondial alors qu'il n'avait que 17 ans et endossa la panoplie de jeune prodige grâce notamment à un but somptueux marqué contre l'équipe de France en demi-finale (5-2).

Mais la Coupe du monde de 1970 demeure à jamais son plus glorieux moment. Cette année-là, à 29 ans, il fut en pleine possession de ses moyens et mit son costume de chef d'orchestre pour guider l'une des plus belles équipes que le football nous ait offertes. Ce Mondial mexicain étant le premier à être diffusé en direct et en couleur, les prouesses de Pelé restent bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Il doit aussi son titre de meilleur joueur de l'histoire à cette exposition médiatique inédite et relègue au second plan les gloires antérieures du foot international comme Alfredo Di Stéfano. (Avec diverses sources).

