Maroc : Fin de la 6ème Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI 6 2022)

08 Décembre 2022

LIBREVILLE, 8 décembre (Infosplusgabon) - Le 3 décembre a vu la clôture à Agadir de la 6ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI 6_2022). Le Thème retenu pour cette édition était : « Le défi de la formation et du renforcement des capacités des Elus Locaux et du Personnel des Collectivités Territoriales en Afrique dans l’Action Climatique ».

Le Forum s’est tenu durant 6 jours, du 28 Novembre au 03 Décembre 2022 au Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université IBN ZOHR à Agadir.

Cet important rendez-vous annuel des Managers Territoriaux, tenu une semaine seulement après la COP 27, a été organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), en partenariat et avec l’appui de la Commission européenne, de la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur, la Région de Souss-Massa, le Conseil Préfectoral d’Agadir Ida-Outanane, le Conseil Provincial de Tiznit, le Conseil Provincial de Taroudant, l’Université IBN ZOHR et le Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir, l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), les Associations Nationales des Collectivités Territoriales du Maroc (ARM, AMPCPP, AMPCC), l’Agence de la Transition Ecologique ADEME de France, le Centre 4C-Maroc, le Bureau du Projet des Nations Unies sur la Gouvernance, Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance Digitale (DIPGD) du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (UNPOG/DPIDG/UN DESA), ainsi que le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable et le Conseil Communal d’Agadir.

Durant les 6 jours de travaux, le Forum a enregistré plus de 300 participant(e)s provenant de 40 pays, dont 33 pays africains. Ces délégations ont pris part et contribué aux travaux de :

Une cérémonie officielle d’ouverture, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Karim ACHENGLI, Président du Conseil de la Région de Souss-Massa et Son Excellence Madame Jeannette NYIRAMASENGESHO, Présidente de l’Association Rwandaise des Collectivités Locales (RALGA) du Rwanda, Présidente du Conseil du District de Ngororero de la Province de l’Ouest, Présidente de l’Association des Gouvernements Locaux de l’Afrique de l’Est, ayant représenté Son Excellence Madame Fatimetou ABDEL MALICK, Présidente de CGLU Afrique, Présidente de la Commission Permanente Genre de CGLU, Présidente de la Région de Nouakchott, Mauritanie ;

Quatre (4) Sessions plénières sur des problématiques en lien avec l’action climatique ;

Huit (8) Ateliers parallèles sur les défis climatiques et les défis du renforcement des capacités ;

Trois (3) Master Classes ayant porté sur les concepts et approches de l’Action climatique, la coopération décentralisée et le e-Learning ;

Un (1) Séminaire de Formation des formateurs sur l’Action climatique au profit de 26 bénéficiaires de différents pays africains, dans le cadre de la Convention de Partenariat avec l'ADEME ;

Trois (3) visites de terrain.

Des conventions de partenariat et de coopération décentralisée Sud-Sud, discutées et signées ;

Une cérémonie de clôture, de reconnaissance et de certification ;

La plantation d’arbres par les Délégations Africaines.

Les échanges menés au cours des travaux ont porté sur les défis liés aux changements climatique pour les collectivités territoriales, notamment :

Comment peut-on créer un environnement favorable pour la Localisation et la Territorialisation de l’Action Climatique ?

Qu’est ce que la COP27 a généré pour les Collectivités Territoriales ?

Comment permettre aux Collectivités Territoriales de tirer profit de la Finance Climat ?

Quels sont les défis en matière d’éducation, de formation et de renforcement des capacités ?

Comment promouvoir des coopérations décentralisées multi-acteurs qui peuvent être au service de l’action climatique ?...

Retenons de ces débats que nous nous trouvons dans un contexte mouvementé ainsi qu’une profonde division mondiale générant des crises ; que seulement 10% de la finance climat bénéficient au niveau local et territorial ; que les défis en matière de formation et de renforcement des capacités sont énormes et qu’il est temps d’agir pour permettre aux Elus Locaux et à leurs fonctionnaires de s’approprier l’Action climatique, de l’intégrer dans leur Gouvernance et planification.

Les travaux et contributions ont permis d’aboutir aux 20 principales recommandations ci-après :

La nécessité d’augmenter le financement public en volume et en part du financement de l'adaptation et de la résilience (Mobiliser les 140 à 300 milliards de dollars US nécessaires annuellement d'ici 2030).

Renforcer et rendre plus cohérente l'architecture du financement concessionnel du climat, qui comprend le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial, les Fonds d'investissement climatique, le Fonds d'adaptation ainsi que les guichets concessionnels des banques multilatérales de développement et le Fonds mondial pour les infrastructures.

Prendre connaissance et savoir tirer profit des multiples opportunités de financement de l’action climatique.

Nécessité d'augmenter le financement local du climat pour une action climatique localisée, afin de mieux comprendre le rôle de la dimension locale et territoriale de l'action climatique en Afrique, si nous voulons prospérer en tant que communauté de nations, avec les gouvernements locaux comme moteur du développement durable.

Localiser et territorialiser les CDN, car tout se fait dans les villes ; des actions concrètes doivent être menées à ce niveau.

Sensibiliser et territorialiser les actions politiques liées aux changements climatiques et impliquer les femmes et les jeunes dans l’Action climatique.

Donner plus de place et d’importance aux villes dans le cadre de la localisation de l’Agenda Climat et mettre en place des mécanismes afin de faciliter l’accès à la finance climat internationale, car seulement 10% de la finance climat se trouve au niveau local.

La diversification des sources d’énergies (soulignée par la COP 27, en partant de l’importance du mélange d'énergies propres).

Faire passer l’Afrique à l'étape suivante et fournir des incitations qui exploitent les innovations déjà en cours dans la région et qui auront un impact plus important (par exemple agir pour le secteur informel et encourager la participation des jeunes).

Donner la priorité à l'innovation financière (80 % du financement pour le climat en Afrique provient de ressources publiques) et il est donc urgent d'accroître le financement du secteur privé dans l'action climatique.

Changer de paradigme est nécessaire dans le récit climatique de l'Afrique ; le récit actuel du continent doit passer de la projection des responsabilités et des risques à la projection des Investissements et des Opportunités... etc.

Pour matérialiser leur engagement écologique, les Délégations africaines présentes au FAMI 6_2022 ont planté trente (30) arbres d’Arganier, fournis et offertes par l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) et ce, dans l’enceinte du Lycée et collège Ali Ben Chekroun d’Agadir. Les délégations ont également découvert le génie créatif des élèves de ces deux établissements, ainsi que leur maîtrise de la musique et des chansons marocaines, patriotiques et modernes.

La cérémonie de clôture a été modérée par Dr Najat ZARROUK, Directrice du Développement et de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, membre du Comité des Experts de l’Administration Publique de l’ONU, et Présidente de l’Association Internationale des Ecoles et Instituts d’Administration (AIEIA), représentant Monsieur Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU Afrique qui se trouvait pendant la même semaine dans une autre mission au Brésil pour promouvoir les relations entre l’Afrique et ce Pays d’Amérique latine.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon