Guinée : Le gouvernement et la BAD signent des accords pour un prêt et un don de près de 33 millions de dollars

08 Décembre 2022

LIBREVILLE, 8 décembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement de transition de la Guinée et le Groupe de la Banque africaine de développement ont signé, le 30 novembre dernier, à Conakry, un accord de prêt et deux protocoles d’accords de dons d’un montant total de 32,9 millions de dollars américains. Les financements sont destinés à deux projets de développement notamment la production alimentaire et la construction de routes et le développement des transports.

Les accords ont été signés d’une part, par le responsable-pays de la Banque africaine de développement en Guinée, Léandre Bassolé, et le ministre guinéen de l’Économie et des Finances, Moussa Cissé, d’autre part. Les ministres du Plan et de la Coopération internationale, Rose Pola Pricemou, de l’Agriculture et de l’Élevage, Mamoudou Nagalen Barry, des Infrastructures et des Travaux publics, Elhadj Gando Barry et celui des Transports, Félix Lamah ont assisté à la cérémonie de signature.

Le premier accord de prêt porte sur le Projet de production alimentaire d’urgence qui entre dans le cadre de l’initiative de la Banque en réponse à la crise alimentaire mondiale causée en partie par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le projet d’un montant de 25 millions de dollars, est destiné à appuyer la production de riz, de maïs et de tubercules (manioc, igname et pomme de terre). Il va ainsi fournir aux producteurs des semences certifiées - 2 000 tonnes de semences de riz, 750 tonnes de maïs et 500 tonnes pour la pomme de terre - ainsi que 11 700 tonnes d’engrais. Sa mise en œuvre va permettre d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des régions rurales de la Guinée.

Les accords de dons d’un montant de 7,90 millions de dollars visent à financer la troisième phase du Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du Fleuve Mano. Il va servir à améliorer le niveau de service de la route entre Kailahun et Koindu, longue de 64 kilomètres, reliant la Guinée à la Sierra-Leone et de réaliser des études de faisabilité pour le bitumage du tronçon routier de 27 kilomètres reliant la ville de Guéckédougou, en Guinée, à la Sierra-Leone.

Ce projet va contribuer à améliorer la connectivité de la Guinée avec ses voisins notamment le Libéria et la Sierra Leone et à renforcer l’intégration sous-régionale et les échanges commerciaux.

Léandre Bassolé a exprimé toute la gratitude de la haute direction du Groupe de la Banque au gouvernement guinéen pour le soutien permanent à l’institution panafricaine de financement du développement. Il a salué la franche collaboration et la compréhension mutuelle qui ont prévalu pendant l’instruction des projets. Il a souligné l’impact futur des deux projets sur les conditions de vie des populations guinéennes et invité les autorités et les acteurs de terrain à une meilleure utilisation des ressources mobilisées, notamment par une mise en œuvre efficace et efficiente des projets dont les impacts sont attendus par les populations guinéennes.

« Nous nous félicitons de la qualité de la coopération entre la Banque africaine de développement et la Guinée et nous réjouissons de l’impact que les deux projets vont avoir sur les populations guinéennes. Grâce à ce projet, les populations vont améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et la Guinée va renforcer son désenclavement intérieur et extérieur », a déclaré le ministre guinéen de l’Économie et des Finances. Il a ajouté : « Nous exhortons les acteurs et surtout les unités de gestion à faire preuve de diligence et d’efficacité dans la mise en œuvre correcte des deux projets ».

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon