RDC : 12 millions de dollars du Fonds africain de développement pour développer le marché financier et l’inclusion financière

08 Décembre 2022

LIBREVILLE, 8 décembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, le guichet de prêts concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement, a approuvé, le 1er décembre, à Abidjan, l’octroi d’un don de 12 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo (RDC) pour mettre en œuvre le Projet d’appui au développement du secteur financier et d’inclusion financière dans le pays.

Le financement va permettre de soutenir les réformes du secteur financier de la RDC et d’améliorer l’inclusion financière des populations vivant en milieu rural, des populations vulnérables – femmes et jeunes notamment –, ainsi que des micros, petites et moyennes entreprises.

De façon spécifique, le projet va aider à mobiliser des ressources longues en soutenant la création d’une banque nationale de développement et d’une bourse des valeurs mobilières, outre le développement du marché des titres publics. Il va aussi encourager l’inclusion financière, en soutenant l’interopérabilité des services de paiements et l’amélioration des capacités techniques et opérationnelles des institutions de microfinance et autres émetteurs de monnaie électronique. L’opérationnalisation de la centrale des incidents de paiement et le renforcement des capacités des régulateurs et superviseurs des systèmes de paiement favoriseront la stabilité financière du pays. Toutes ces activités se feront dans la perspective d’une plus grande résilience du secteur financier et de la réduction de la pauvreté en RDC.

« Nous sommes ravis de soutenir le développement des marchés financier en République démocratique du Congo », a déclaré Ahmed Attout, chef de la Division du développement des marchés de capitaux du Groupe de la Banque africaine de développement. « Ce projet a un rôle central dans le développement du marché des titres publics. Il va permettre d’apporter davantage de liquidités et de revoir certains cadres réglementaires clés pour mobiliser des ressources longues. Le projet va également contribuer à diversifier les sources de financement des petites et moyennes entreprises congolaise et augmenter l’inclusion financière en RDC », a-t-il ajouté.

Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, a dit « être satisfait de l’approbation de cet important projet par le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement ». Il a souligné que ce projet vise les objectifs clés du programme d’actions du gouvernement, s’agissant de la création d’une banque nationale de développement, de l’amélioration de l’inclusion financière et du renforcement du marché des titres publics en RDC.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

