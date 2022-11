Afrique : L'Edition MultiChoice Africa Accelerator 2023 bénéfiques pour les petites entreprises du secteur technologique

23 Novembre 2022

LIBREVILLE, 23 novembre (Infosplusgabon) - A la suite du succès du programme MultiChoice Africa Accelerator, qui a obtenu un financement de 16 millions de dollars (USD) pour six entreprises émergentes en 2021, le programme a été étendu à huit autres pays africains, rapporte un communiqué de presse.

Plusieurs autres petites entreprises du secteur technologique africain ont désormais la possibilité de bénéficier du programme 2023, qui fournit les compétences et opportunités nécessaires pour attirer des financements commerciaux transformateurs.

"Nous sommes vraiment ravis d'étendre le programme MultiChoice Africa Accelerator à d'autres pays africains", a déclaré Calvo Mawela, PDG du groupe MultiChoice, en annonçant le lancement. "Cela fait partie de notre engagement à long terme visant à accroître et à multiplier le potentiel technologique de l'Afrique, qui est essentiel à notre croissance à venir."



Le programme d'accélération de MultiChoice Africa, dont le coup d'envoi a été donné pendant la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat, s'adresse à des start-ups et petites entreprises établies dans des secteurs technologiques spécifiques: technologies de la santé, de l'agriculture, de la finance de l'éducation, économie circulaire et industries créatives.

"Il existe un talent commercial incroyable à travers l'Afrique", a déclaré Mawela. "MultiChoice Africa Accelerator est l'occasion pour les investisseurs et les petites entreprises de collaborer afin de multiplier l'impact de ce talent et de le faire évoluer à travers l'Afrique."

Après avoir débuté en Afrique du Sud en 2021, MultiChoice Africa Accelerator s'étend à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigéria, au Ghana, au Kenya, à la Zambie, à l'Angola et à l'Éthiopie. Cette initiative donne aux entrepreneurs émergents les moyens d'obtenir des financements et de développer leurs activités, et leur offre également la possibilité de présenter leurs projets à des investisseurs internationaux.



Le président de la Banque Africaine de Développement, M. Akinwumi Adesina, a déjà remarqué que "le secteur privé est l'accélérateur de croissance de l'Afrique", et plusieurs nations africaines ont soutenu le développement de petites entreprises dans le cadre de leur stratégie économique. L'accélérateur MultiChoice Africa est en parfait accord avec ces objectifs de développement.

Le programme MultiChoice Africa Accelerator est une initiative du Fond Innovation de MultiChoice, en collaboration avec l'incubateur d'entreprises basé à Dubaï, Companies Creating Change (C3) qui permet aux entrepreneurs d'accéder aux outils, aux compétences et au soutien financier nécessaires au développement de leur entreprise. MultiChoice s'est également associé à EOH, une société de services technologiques qui apportera son expertise, notamment en termes de conseils techniques, de développement accéléré et de soutien technique.

Au cours de la première phase du programme MultiChoice Africa Accelerator, les partenaires des secteurs public et privé de chaque pays désignent des entreprises ou des entrepreneurs pour le programme. Sur cette base, 29 de ces jeunes entreprises s'engagent dans un cours de formation virtuel intensif. Cette initiative s'adresse à des entreprises établies déjà en activité et qui cherchent à se développer en attirant de nouveaux investissements.

"Les fondateurs de start-ups on l'occasion de tout apprendre, depuis la manière d'étudier correctement leur secteur d'activité et leur marché jusqu'à la manière de créer une niche pour leur entreprise", explique Boitumelo Monageng, de Swypa, l'un des finalistes de l'année dernière. "Pendant les ateliers, on nous a encouragés à creuser plus profond et j'ai réalisé que nous avions le potentiel pour être compétitifs à une bien plus grande échelle."

Cette formation virtuelle, qui se déroule sur plusieurs semaines, enseigne aux propriétaires de start-up les compétences médiatiques, la meilleure façon de commercialiser leur entreprise auprès des investisseurs, la création de plans de développement attrayants et la connaissance de ce que recherchent les investisseurs.

Plus tard, les entrepreneurs se réuniront lors d'un événement final, où 11 start-ups seront sélectionnés pour la phase finale de présentation. Ils participeront à un camp d'entraînement dédié de C3 pour y apprendre à façonner leur histoire dans le but de se présenter à des investisseurs internationaux et à bien se préparer avant leur grande présentation.

"Nous pensons que les PME dans les secteurs de la technologie, de la durabilité et de la création seront fondamentales pour la prochaine phase de croissance de l'Afrique", déclare Mawela. " MultiChoice Africa Accelerator vise à trouver les plus prometteuses jeunes entreprises et à leur donner les moyens de jouer ce rôle essentiel."

