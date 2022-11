Mauritius Commercial Bank (MCB) Capital Markets et Société Générale Côte d’Ivoire sont Co-Lead Arrangers sur le financement bancaire de 135 millions d'euros pour l'acquisition de JA Delmas

23 Novembre 2022



LIBREVILLE, 23 novembre (Infosplusgabon) - MCB Capital Markets ("MCBCM"), filiale du Groupe MCB , et Société Générale Côte d’Ivoire (« SGCI »), agissant par l’intermédiaire de son Groupe de Financements Structurés pour l’Afrique Subsaharienne, ont le plaisir d'annoncer qu’elles ont agi en tant que Co-Lead Arrangers pour lever environ 135 millions d'euros afin de financer l'acquisition de JA Delmas ("JAD"), le concessionnaire exclusif de CATERPILLAR en Afrique de l'Ouest francophone. La famille Delmas détient depuis près d'un siècle la représentation de cette marque emblématique, premier fabricant mondial de machines dans les domaines de la construction, des mines et de l'énergie.

Le succès de cette levée de fonds témoigne de l'étendue des capacités du Groupe MCB, qui a notamment agi en tant que Co-Lead Arrangeur, Agent des Crédits, Agent des Sécurités, Banque Teneuse de Comptes et le principal prêteur sur la transaction. Il reflète aussi la solidité de la plateforme financière mauricienne qui permet de structurer et de financer des opérations importantes sur le continent africain.

La transaction témoigne également de l'expertise du Groupe Société Générale en Afrique de l'Ouest et reflète ses forces dans la fourniture de solutions de financement stratégiques pour les champions régionaux, SGCI agissant en tant que co-arrangeur principal et deuxième prêteur.

L'acquéreur est un véhicule d'investissement nouvellement constitué à Maurice, détenu conjointement par Jean-Luc Konan, fondateur de Groupe COFINA (institution financière en Afrique de l’Ouest et du Centre), et Mohamed Al Bahar ("MAB"), le concessionnaire CATERPILLAR dans cinq pays du Golfe Arabo-Persique.

JAD est présent dans 11 pays, réalise un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros et compte plus de 2000 employés. A la suite de cette transaction, l'entreprise va s'engager dans un processus de croissance accélérée sous la direction de son Directeur Général actuel et d'autres cadres supérieurs, qui resteront avec l'entreprise. Par le biais de Groupe COFINA, Jean-Luc Konan, le nouveau Concessionnaire Principal et Président, étendra le champ d’action du groupe en Afrique occidentale francophone, tandis que MAB jouera un rôle clé en tant que partenaire technique.

Jean-Luc Konan, fondateur et Directeur Général de Groupe COFINA, a déclaré : "Nous avons fait le bon choix en désignant MCBCM et SGCI comme Co-Lead Arrangers. Leurs équipes ont fait avancer et mené à bien cette transaction avec ténacité, expertise et professionnalisme."



Rony Lam, Directeur Général MCB Capital Markets, a commenté : "Je souhaite remercier Jean-Luc pour sa confiance dans une transaction aussi importante pour lui-même et ses partenaires. JA Delmas a une riche histoire en Afrique de l'Ouest et nous sommes fiers d'avoir joué un rôle à cette étape. Notre équipe, appuyée par les nombreuses expertises du Groupe MCB, a une fois de plus démontré sa capacité à exécuter des transactions transfrontalières, qui nécessitent de solides compétences techniques et une gestion rigoureuse des transactions."

Kane Mohamed El Fadel, Directeur Général, Responsable Régional des Marchés de Capitaux et des Financements Structurés en Afrique Subsaharienne, a commenté : « Ce financement d'acquisition est une parfaite illustration de la forte présence du groupe Société Générale en Afrique. Afin d'accompagner nos clients, nous avons constitué une équipe solide composée d'experts internationaux et locaux qui combine connaissance du secteur, expertise technique, capacités de structuration et d'exécution pour offrir des solutions optimales. »

Herbert Smith Freehills a agi en tant que conseil juridique des prêteurs, tandis que Baubigeat Zeller, Asafo & Co et Allen & Overy ont conseillé l'emprunteur. Eponyme Partners, une société de conseil basée à Paris, a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour l'acheteur.

Le Groupe MCB, entité regroupant des services bancaires et financiers, offre une palette de solutions innovantes aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Le Groupe MCB a une notation « investment-grade » par Moody’s et Fitch, et est classé 1er en Afrique de l’est et 16e en Afrique parmi le top 1000 des banques, en terme de Tier 1 (The Banker Top 1000 des banques mondiales, juillet 2022) et 4e banque la plus solide par bilan en Afrique (The Asian Banker 2022). Le Groupe a établi une présence physique dans 10 pays, à travers ses filiales à Madagascar, aux Seychelles et aux Maldives, des bureaux de représentation à Johannesburg, Nairobi, Paris et un bureau de conseil à Dubaï, de même qu’à travers ses associés, Société Générale Moçambique et la Banque Française Commerciale Océan-Indien (BFCOI) qui opèrent au Mozambique, à La Réunion, à Mayotte et à Paris.

MCB Capital Markets est la filiale dédiée aux activités de banque d'investissement, de gestion d'actifs et d'investissement du Groupe MCB, le plus grand groupe bancaire de Maurice. Elle propose une gamme de services qui comprend le conseil financier aux entreprises, la gestion d'actifs, le capital-investissement, le courtage en bourse, les produits structurés ainsi que la tenue de registres. Basée à Maurice, l'équipe de MCB Capital Markets accompagne les clients qui souhaitent démarrer et/ou étendre leurs opérations en Afrique en les aidant à développer des solutions qui répondent à leurs objectifs financiers et stratégiques.

Société Générale Côte d'Ivoire est la filiale ivoirienne du groupe financier international Société Générale. Présente depuis 60 ans en Côte d'Ivoire, elle s'est imposée comme la banque de référence, leader sur le marché bancaire ivoirien et sous-régional.

La banque accompagne tous les acteurs économiques: État, ménages, professionnels et entreprises à travers des équipes d'experts proactifs. Elle propose une gamme riche et complète de produits et services personnalisés, destinés à accompagner ses clients à chaque étape de leur développement, au niveau local et international.



Dans le cadre de sa stratégie de différenciation, Société Générale Côte d'Ivoire a mis en place une banque haut de gamme dédiée à ses clients fortunés et un espace exclusivement dédié à l'accompagnement des PME.

La Société Générale Côte d'Ivoire est présente sur l'ensemble du territoire ivoirien avec un vaste réseau d'agences, d'espaces libre-service, de distributeurs automatiques hors site.

La banque dispose également d'une salle des marchés, qui intègre les activités de change des filiales de la Société Générale dans la zone UEMOA, ainsi que d'un département de Financements Structurés à vocation régionale pour les grandes opérations de syndication ou de financement. Source : The Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB).





FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon