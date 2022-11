ARISE IIP lève 85 millions de dollars US dans le cadre d’un prêt convertible en actions auprès du FEDA de l’Afreximbank pour accompagner son expansion en Afrique

20 Novembre 2022

LIBREVILLE, 20 novembre (Infosplusgabon) - ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, est fier d'annoncer une levée de fonds de 85 millions de dollars dans le cadre d’un prêt convertible en actions. Cette levée de fonds est réalisée auprès du Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA), un fonds à impact, filiale de la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK).

À travers cette levée de fonds, ARISE IIP confirme son ambition de participer activement à l'industrialisation et au développement économique de l'Afrique, tout en maintenant son engagement en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Cette levée de fonds de 85 millions de dollars a été réalisée dans le cadre de la signature d’un prêt convertible en actions avec le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA). L’attribution d’actions d’ARISE IIP pourra intervenir pendant les périodes de conversion prévues par la convention.

Cette opération souligne la confiance du FEDA, la plateforme d'investissement à impact de développement de la Banque Africaine d'Exportation et d'Importation (AFREXIMBANK), dans la stratégie de développement portée par ARISE IIP.

Tout au long de l’année 2022, ARISE IIP a accéléré son développement en Afrique, avec la signature de 5 nouveaux accords pour développer douze zones économiques spéciales à travers 5 pays :

Un accord-cadre signé avec le Gouvernement du Rwanda pour le développement d'une zone industrielle dans le district de Bugesera (8 septembre 2022).

Un accord-cadre signé avec la République démocratique du Congo pour le développement de la zone industrielle de Kin-Malebo (16 septembre 2022).

Un accord-cadre signé avec la République du Congo pour le développement des zones industrielles de Pointe-Noire et d'Oyo (6 octobre 2022).

Un accord de financement signé avec la République du Tchad pour le développement de sept zones industrielles à travers le pays (5 novembre 2022).

Un accord contraignant signé avec l'État d'Ogun du Nigéria pour le développement du Remo Economic Industrial Cluster (7 novembre 2022).

Au cours des dernières années, ARISE IIP a connu une expansion rapide en Afrique, avec actuellement trois parcs industriels intégrés opérationnels et plus d'une douzaine de parcs en développement qui participent pleinement à l'industrialisation du continent.

Au Gabon, ARISE IIP gère la zone économique spéciale du Gabon (GSEZ), axée sur l'industrie du bois, qui a créé 16 000 emplois, attiré 120 investisseurs et permis au Gabon de passer du statut d'exportateur de grumes à celui de deuxième producteur et exportateur mondial de panneaux en contreplaqué, le premier en Afrique.

Au Bénin, ARISE IIP a développé la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) dédiée à la transformation locale de produits agricoles tels que le coton, la noix de cajou, l’ananas, la noix de karité et le soja.

ARISE IIP a également développé la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA) au Togo qui se concentre sur la transformation locale de produits agricoles.

Par ailleurs, ARISE IIP a entrepris la construction de deux zones économiques en République du Congo et d'une zone en Côte d'Ivoire. En outre, ARISE IIP développe actuellement d'autres parcs au Nigéria, au Tchad, au Rwanda et en République démocratique du Congo.

Gagan Gupta, Fondateur et CEO d'ARISE IIP a confié : "Cette importante levée de fonds marque une nouvelle étape du développement d'Arise en Afrique. Elle conduira à la création d'un champion africain du développement des infrastructures. Je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire de confiance dans ce projet, le FEDA.”

Marlène Ngoyi, CEO du FEDA, a commenté : "Notre association avec ARISE IIP démontre la capacité du FEDA à investir dans des opportunités qui permettront la transformation structurelle des échanges commerciaux sur le continent. ARISE IIP est un acteur clé qui participe activement au développement de l’industrie manufacturière africaine. Ce partenariat fait écho à l'ADN du FEDA qui consiste à fournir des capitaux en mettant l'accent sur l'impact et le développement dans divers secteurs en Afrique qui sont essentiels pour stimuler le commerce intra-africain et le développement des exportations à valeur ajoutée."

Le professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank, a déclaré : "Nous sommes très heureux de cette levée de fonds, qui marque une étape essentielle pour soutenir la croissance rapide d'ARISE IIP en Afrique et, plus largement, pour accélérer l'industrialisation du continent."

Samaila Zubairu, Président du conseil d'administration d'ARISE IIP et CEO de l’Africa Finance Corporation (AFC), a également salué cette annonce : "Nous sommes ravis de cette levée de fonds significative pour ARISE IIP. Notre partenaire de confiance a fait ses preuves dans la réalisation de projets de grande envergure à travers l'Afrique et nous sommes confiants dans sa capacité à générer de la valeur ajoutée pour les économies des pays africains."

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et opérons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Nous sommes animés par la poursuite d’une croissance verte. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent dans neuf pays africains, y compris au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI).

Basé à Kigali (Rwanda), le Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (“FEDA”) est un fonds à impact, filiale de la Banque Africaine d’Import-Export (“Afreximbank”), créé pour financer le déficit de plusieurs milliards de dollars (en particulier en fonds propres) nécessaire à la transformation du secteur du commerce en Afrique, à travers des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou en dettes. FEDA poursuit une stratégie d’investissement multisectorielle, couvrant la chaîne de valeur du commerce intra-africain, du développement des exportations à valeur ajoutée et de l’industrie manufacturière. Ces secteurs comprennent les services financiers, la technologie, les biens de consommation, l’industrie manufacturière, le transport et la logistique, l’agroalimentaire, ainsi que les infrastructures auxiliaires favorisant le commerce, telles que les parcs industriels.

La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Depuis sa création, la Banque a beaucoup œuvré pour le soutien aux pays africains en temps de crise. À travers le Dispositif d’atténuation de l’impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA) lancé en avril 2020, Afreximbank a décaissé plus de 6,5 milliards de dollars US en 2020 afin d’aider les pays membres à amortir les effets négatifs des chocs financiers, économiques et sanitaires causés par la pandémie de COVID-19. Fervent défenseur de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank a développé un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

Afreximbank collabore avec l’UA et le Secrétariat de la ZLECAf pour développer une Facilité d’ajustement en vue d’aider les pays à participer efficacement à la ZLECAf. À la fin de 2020, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à 21,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 3,4 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 42 milliards de dollars US entre 2016 et 2020. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon