Prudential nomme un nouveau directeur général pour l'Afrique

11 Novembre 2022

LIBREVILLE, 11 novembre (Infosplusgabon) - Prudential a annoncé la nomination d'Emmanuel Mokobi Aryee au poste de Directeur Général pour l'Afrique afin de superviser les opérations de Prudential sur ses huit marchés africains. Cette nomination vise à centraliser les opérations de Prudential en Afrique ainsi qu'à renforcer et developper l'activité sur les marchés où elle opère actuellement.

Commentant cette nomination, Solmaz Altin, directeur général de Prudential, Strategic Business Group, s’est dit satisfait du nouveau rôle de Mokobi, notant qu’il prendra effet le 1er janvier 2023, basé au bureau régional pour l’Afrique à Nairobi.

« L'Afrique est un moteur de croissance stratégique pour notre Groupe, il est essentiel de développer les talents et les capacités pour stimuler le prochain niveau de croissance de l'entreprise et de favoriser une plus grande efficacité et une prise de décision efficace pour nous aider à atteindre notre objectif d'aider les personnes en Afrique à profiter du meilleur de la vie en rendant les soins de santé et la sécurité financière plus accessibles et abordables », a ajouté M. Solmaz.

Présentement, Mokobi est le Directeur Régional pour deux régions: l'Est et le Centre, ainsi que l'Afrique de l'Ouest et du Sud.

Mokobi est un vétéran de l'industrie bien connu, avec plus de 29 ans d'expérience de la direction commerciale en Afrique. Son expérience passée comprend le redressement d'entreprises sur le continent africain, le passage de Prudential à la première position du marché dans certains de nos pays, et la reconnaissance en tant qu'acteur innovant. Au fil des ans, il a encouragé les employés et créé de l'espace pour que les talents s'épanouissent.

L'Afrique est un continent avec un grand potentiel. Selon les données du Swiss Re Institute, le continent africain se classe au deuxième rang mondial pour la croissance du marché de l'assurance après l'Amérique latine, avec une valeur totale de 68 milliards de dollars. Pourtant, l'Afrique a une grande population non assurée comme en témoigne le faible taux de pénétration de l'assurance actuellement à 2,8 pour cent. Cela indique une marge de manoeuvre importante pour l'expansion du marché de la souscription, étant donné également que la population devrait doubler pour atteindre 2 milliards d'ici 2050.

En tant qu'entreprise purement axée sur l'Asie et l'Afrique, nous investissons dans les personnes et la technologie pour renforcer la capacité de servir plus de clients sur le continent. Aujourd'hui, Prudential dessert plus de 1,7 million de clients en Afrique grâce à un réseau de distribution de plus de 13 000 agents et 600 agences bancaires. Depuis que nous avons commencé notre voyage en Afrique au Ghana en 2013, nous sommes maintenant présents dans huit pays - Kenya, Ghana, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ouganda, Zambie et Togo.

Prudential plc assure la vie, la santé et la gestion d'actifs en Asie et en Afrique. L'entreprise aide les gens à profiter du meilleur de la vie, en rendant les soins de santé abordables et accessibles et en favorisant l'inclusion financière. Prudential protège la richesse des gens, les aide à faire croître leurs actifs et les habilite à épargner pour atteindre leurs objectifs. L'entreprise compte plus de 19 millions de clients et est cotée en bourse à Londres (PRU), Hong Kong (2378), Singapour (K6S) et New York (PUK).

Prudential n'est affiliée d'aucune manière à Prudential Financial, Inc., une société dont le siège social est situé aux ةtats-Unis d'Amérique, ni à The Prudential Assurance Company Limited, une filiale de M&G plc, une société constituée au Royaume-Uni.

Prudential opère dans huit pays d’Afrique : Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Togo, Ouganda, Zambie et Nigeria. Avec plus de 1 million de clients et six partenariats bancaires exclusifs, Prudential Africa travaille avec plus de 11 000 agents, avec accès à plus de 600 succursales, afin d’apporter des solutions d'assurance à valeur ajoutée à ses clients.

