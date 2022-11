La BAD, premier investisseur à souscrire aux actions Green+ de catégorie C de la TDB lancées à la Conférence des Parties (COP27)

11 Novembre 2022

SHARM EL-SHEIKH, Égypte, 11 novembre (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement et la Banque du commerce et du développement de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (TDB) se sont associées pour lancer un instrument financier unique destiné à catalyser le financement du développement durable sur le continent.

La Banque africaine de développement a annoncé mercredi un engagement d’investissement de 15 millions de dollars américains dans les actions Green+ de catégorie C de la TDB, en marge de la Conférence des parties sur les changements climatiques (COP27) qui se tient en Égypte.

Il s’agit du premier instrument de capitaux propres de ce type à offrir aux investisseurs institutionnels un moyen de soutenir l’action climatique avec du capital-risque. Chaque dollar investi pourra ainsi être multiplié par quatre grâce à un effet de levier afin de financer des projets et des transactions admissibles. Plus largement, les actions sont conçues pour accélérer l’innovation financière de la TDB et ses contributions aux Objectifs de développement durable (ODD), à l’Agenda 2063 de l’Union africaine et à l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Il y a une dizaine d’années, alors que la communauté internationale s’engageait sur la voie de l’agenda 2030 pour le développement durable et plaidait pour que les investisseurs institutionnels investissent dans des actifs durables, la TDB a lancé ses actions de catégorie B ciblant les fonds de pension, les fonds souverains entre autres. La Banque africaine de développement a montré l’exemple et est devenue le premier investisseur dans les actions de catégorie B. Le lancement de la catégorie B a été un énorme succès et la TDB compte actuellement 20 investisseurs institutionnels dans sa communauté d’actionnaires, qui représente maintenant environ un tiers du total du capital libéré des actionnaires de la TDB.

« Nous sommes reconnaissants du rôle de pionnier joué par la Banque africaine de développement dans le lancement de ce nouvel instrument, qui suscite déjà un grand intérêt chez d’autres investisseurs, a déclaré le président émérite et directeur général du Groupe TDB, Admassu Tadesse. S’appuyant sur le modèle réussi des obligations vertes, cet investissement catalytique en capital libéré va renforcer la position en capital de la TDB et nous permettra d’intensifier notre impact dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous mettons le capital africain au service du développement de l’Afrique, tout en offrant des rendements compétitifs. »

Akinwumi Adesina, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré : « Il s’agit d’une grande innovation qui catalysera les banques publiques de développement et d’autres institutions financières pour qu’elles fassent davantage pour développer le financement climatique et la croissance verte. Le Groupe de la Banque africaine de développement va mobiliser des partenaires d’investissement pour la Banque de commerce et de développement et aidera à reproduire cette initiative dans d’autres institutions financières. Nous voulons verdir les systèmes financiers de l’Afrique ».

Parallèlement à la mise en œuvre de réformes essentielles au cours des dix dernières années, la diversification de la structure du capital de la TDB lui a permis de continuer à mobiliser des capitaux d’emprunt à des conditions de plus en plus intéressantes, d’obtenir des notations de qualité et d’accroître son impact dans sa zone d’intervention. Les actions Green+ de catégorie C sont de premier rang, et les actionnaires recevront des dividendes annuels de la même manière que les actionnaires de catégorie B existants. Fortes de la réussite de la TDB en matière de rendement des capitaux propres à deux chiffres et d’impact sur le développement sur une base de triple résultat, les actions de catégorie C Green+ constituent un autre pas dans la bonne direction.

Créée en 1985, la Banque du commerce et du développement de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (TDB) est une institution multilatérale de financement du développement, fondée sur des traités et ayant valeur d’investissement. Elle compte 44 actionnaires souverains et institutionnels. Ses actifs s’élèvent à 8 milliards de dollars. La TDB sert 23 économies dans sa région, avec pour mandat de financer et de promouvoir le commerce, l’intégration économique régionale et le développement durable.

La TDB fait partie du Groupe TDB, qui comprend également le Trade and Development Fund (TDF), Eastern and Southern African Trade Advisors Limited (ESATAL), TDB Captive Insurance Company (TCI) et la TDB Academy. ww.TDBgroup.org

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOK/GABON2022

