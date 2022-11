NIGERIA : ARISE IIP signe un accord de développement avec l'État d'Ogun au Nigéria pour le développement de trois zones industrielles, le Remo Economic Industrial Cluster

08 Novembre 2022

LIBREVILLE, 8 novembre (Infosplusgabon) - ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur et opérateur panafricain d'écosystèmes industriels de classe mondiale, a annoncé lundi, en partenariat avec l'État d'Ogun au Nigéria, la signature d'un accord de développement pour le Remo Economic Industrial Cluster, qui comprend trois zones économiques spéciales. Cet accord particulièrement ambitieux contribuera à l'industrialisation de secteurs stratégiques pour l’Etat d’Ogun.

Dans le cadre de cet accord, ARISE IIP investira 400 millions de dollars dans le développement de ces trois zones. Le projet est un partenariat public-privé entre ARISE IIP et l'État d'Ogun, chacun détenant respectivement une participation de 77,5 % et 12,5 %, et 10 % étant dédiés à des investisseurs locaux potentiels.

Situées dans la région de Sagamu, les trois zones permettront de créer près de 12 000 emplois directs et de 20 000 emplois indirects, et visent à attirer 1 milliard de dollars d’investissements directs étrangers pour la phase 1. La construction débutera en janvier 2023, et les zones devraient être pleinement opérationnelles au quatrième trimestre 2024.

S'étendant sur 549 hectares dans le cadre de la phase 1 et à terme sur un total de 6 300 hectares, le Remo Economic Industrial Cluster entend promouvoir et attirer des investissements industriels et commerciaux multisectoriels dans l'État d'Ogun, ainsi qu’à développer la transformation locale de matières premières en produits à forte valeur ajoutée. Les zones accueilleront des entreprises spécialisées dans le secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire, la logistique ainsi que d'autres industries de transformation.

Gagan Gupta, fondateur et PDG d'ARISE IIP a déclaré que " Les équipes d'ARISE IIP sont très fières de pouvoir accompagner l'État d'Ogun dans le développement de cet ambitieux cluster, composé de trois zones industrielles. En nous appuyant sur notre expérience en matière de conception et de gestion d'écosystèmes industriels et de transformation durable des ressources naturelles, nous souhaitons contribuer à faire de l'État d'Ogun un acteur clé de la transformation responsable des matières premières, des produits industriels et des produits pharmaceutiques. "

Prince Dapo Abiodun, gouverneur de l'État d'Ogun, a déclaré : " Cette première phase d'investissement de plus de 400 millions de dollars par Arise Integrated Industrial Platform (IIP) dans la SAPZ témoigne du fait que l'État d'Ogun est véritablement une destination de choix pour les investisseurs, et je tiens à remercier la direction d'Arise IIP de nous avoir fait confiance. Nous apprécions également le fait que cet investissement donnera naissance à de nouveaux investissements dans toute la gamme de la chaîne de valeur agricole. "

Au cours des dernières années, ARISE IIP a connu une expansion remarquable à travers l'Afrique : 12 zones industrielles intégrées accélèrent aujourd’hui l'industrialisation du continent. Par exemple, ARISE IIP gère la zone économique spéciale du Gabon (GSEZ), axée sur l'industrie du bois. 16 000 emplois y ont été créés, 120 investisseurs ont rejoint le projet. D’exportateur de grumes, le Gabon est devenu le deuxième producteur et exportateur mondial de placage, et le premier d’Afrique. À travers le continent, ARISE IIP s’est toujours engagé à créer des écosystèmes industriels à forte valeur ajoutée locale et générateurs d’une croissance durable.

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et opérons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Nous sommes animés par la poursuite d’une croissance verte. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent dans neuf pays africains, y compris au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI). (Source Arise IIP).

