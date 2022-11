Le Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains fait le point sur les progrès réalisés pour accélérer l'intégration économique entre les deux régions

07 Novembre 2022

LIBREVILLE, 7 novembre (Infosplusgabon) - Une mise à jour des progrès réalisés depuis le début de 2022 dans le cadre du plan d’action et des initiatives stratégiques du programme, a été publiée aujourd'hui par le programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (Programme AATB), un programme multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations qui vise à promouvoir et à augmenter les flux commerciaux et d'investissement entre les pays africains et arabes.

Avec pour mandat de promouvoir l'intégration économique régionale entre les deux régions et de renforcer le développement des exportations des PME dans des secteurs clés, le programme AATB est devenu un outil essentiel pour établir des partenariats solides entre les pays arabes et africains. Le programme facilite les projets d'intérêt commun pour la poursuite des opportunités de croissance économique entre les entreprises des deux régions.

Pour la période 2022, le programme AATB a connu une accélération des interventions dans les pays membres visant à faciliter le commerce et l'investissement en soutenant les secteurs et industries clés.

La République Arabe d'Egypte: Le programme national de l'AATB en Egypte promeut le mouvement des échanges commerciaux et des investissements conjoints aux niveaux régional et global entre l'Egypte et le reste des pays arabes et africains. Le programme soutient également le commerce et l'exportation entre les 2 régions, par le biais du financement et de l'assurance-crédit mis à la disposition des exportations égyptiennes vers les marchés africains afin d'augmenter le commerce extérieur et les investissements égyptiens en Afrique.

Le Programme d'Incubation à l'Exportation (PIE): En outre, le programme AATB et l'Association des Exportateurs Egyptiens (Expolink) se sont associés pour organiser un programme d'incubation dédié à l'exportation pour plus de 60 entrepreneurs et PME. Le programme d'incubation a offert une plateforme d'exportation complète, comprenant des services d'incubation, des formations et un accès facilité aux financements et autres stratégies de pénétration de marchés.

République de Tunisie : En janvier 2022, le Programme AATB et la République de Tunisie ont signé le Programme National 2022-2023, visant à développer un cadre de coopération pour mettre en œuvre une liste d'interventions mutuellement convenues pour promouvoir le commerce et l'investissement. Le programme renforce la capacité des entreprises tunisiennes à accroître les volumes du commerce extérieur et soutient les institutions tunisiennes dans l'importation de matériaux de base et stratégiques tels que le gaz et les céréales.

Le Financement de l'Investissement et du Commerce en Afrique (FITA 2022): Le programme AATB a parrainé la conférence de la FITA qui s'est tenue en Tunisie les 25 et 26 Mai 2022. La conférence a réuni des cadres et des décideurs africains et locaux, notamment des investisseurs africains, des PDG, des responsables d'institutions financières panafricaines et internationales, des entités de coopération internationale et des ministres du commerce. La FITA s'est penchée sur le renforcement de l'environnement commercial et l'augmentation des techniques de financement pour développer le commerce et les investissements intra-africains.

Par ailleurs, et depuis le début de l'année 2022, l'initiative d'harmonisation des produits pharmaceutiques de l'AATB a réalisé des progrès remarquables dans la synchronisation des normes africaines pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, améliorant ainsi le potentiel du commerce intra-africain. En partenariat avec la Banque Africaine d’Import et d’Export (Afreximbank) et l'Organisation Africaine de Normalisation (ARSO), l'initiative d'harmonisation a approuvé 99 normes pour adoption et a identifié 13 normes nouvelles et uniques pour la région à harmoniser, ce qui a donné les résultats suivants :

68 normes internationales ont été approuvées pour adoption et 8 normes uniques ont été publiées dans la rubrique « appareils et équipements médicaux » ;

31 normes internationales ont été approuvées pour adoption et 5 normes uniques dans le domaine des produits pharmaceutiques et médicinaux ont été élaborées.

Plusieurs ateliers destinés aux parties prenantes ont été organisés tout au long de l'année 2022 dans des pays tels que le Burundi, le Congo Brazzaville, l'Éthiopie, le Ghana et le Sénégal. Ces ateliers ont facilité l'harmonisation des normes africaines pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux afin d'améliorer le commerce et les investissements dans le secteur de la santé en Afrique et de stimuler la fabrication de produits et de services nationaux de haute qualité. D'autres réunions de parties prenantes ont été organisées lors d'événements majeurs tels que l'Assemblée Générale de l'ARSO, qui s'est tenue au Cameroun.

Le quatrième trimestre de 2022 devrait être une période aussi intense avec une accélération des activités de soutien dans les pays menant à la 4ème réunion du Conseil des Gouverneurs de l'AATB, qui se tiendra en Tunisie le 1er Décembre 2022. La réunion du Conseil des Gouverneurs fournira de nouvelles orientations sur la manière dont le Programme continue de progresser dans un monde qui fait face à des défis considérables. Tout aussi important, la réunion du Conseil des Gouverneurs présentera comment le Programme peut jouer un rôle actif dans l'atténuation de l'impact de ces défis.

L'AATB organisera une table ronde sur le thème "Vers une accélération des flux commerciaux durables entre l'Afrique et les pays arabes à l'ère de la ZLECAf", qui se tiendra en marge du Sommet de l'Union Africaine sur l'industrialisation et la diversification économique, du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey, au Niger.

Les objectifs de ces discussions sont, entre autres, de susciter un dialogue de haut niveau et de faciliter les échanges importants sur l'industrialisation et la ZLECAf et de reconnaître les interdépendances, les partenariats et les alliances pour réaliser l'industrialisation de l'Afrique et les approches multi/transversales comme condition clé du succès.

Le programme des Ponts Commerciaux Arabo-Africains (AATB) mène des efforts pour organiser des événements de mise en relation d'affaires entre les hommes d'affaires arabes et africains des secteurs stratégiques dans les deux régions. Ces secteurs sont ciblés car ils ont été identifiés comme ayant un fort potentiel de croissance commerciale et d'investissement entre les régions arabe et africaine.

Activités de jumelage d'entreprises sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux : Tunisie les 1-2 Décembre 2022.L'organisation des rencontres d'affaires sera l'occasion de souligner l'énorme potentiel des marchés arabes et africains dans le secteur alimentaire et d'établir des relations d'affaires entre les opérateurs des deux régions.

Distribué par APO Group pour International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC).Activités de jumelage d'entreprises sur l'agroalimentaire et les produits dérivés : Casablanca les 20-21 Décembre 2022.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLJ/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon