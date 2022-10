France : Les ministres de l’Agriculture de plus de 45 pays se réuniront les 3 et 4 novembre 2022 à l’Organisation de coopération et de développement (OCDE) - Paris

27 Octobre 2022

France/Afrique-Economie-Changements climatiques

LIBREVILLE, 27 octobre (Infosplusgabon) - Les ministres de l’Agriculture et représentants des gouvernements de plus de 45 pays se réuniront les 3 et 4 novembre 2022 au siège de l’l’Organisation de coopération et de développement (OCDE), à Paris, afin d’examiner et de définir une feuille de route en faveur de solutions transformatrices pour relever ces défis universels. La réunion se déroulera sur deux jours à la veille de la vingt-septième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (COP27), organisée à Charm el-Cheikh (Égypte). Ce sera l’occasion pour les ministres de l’Agriculture d’examiner une conception commune du rôle dévolu au secteur de l’agriculture et de l’alimentation dans la lutte contre le changement climatique et notamment la question de savoir comment orienter l’action publique de façon à garantir, à l’échelle nationale, la participation du secteur agricole à la réalisation des cibles climatiques.

Des solutions porteuses de transformations s’imposent d’urgence pour relever les défis auxquels l’agriculture et les systèmes alimentaires font face. La flambée des prix alimentaires, accentuée par l’agression à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, a considérablement accru le nombre de personnes exposées au risque de faim, de malnutrition et d’extrême pauvreté. Les risques qui pèsent sur la sécurité alimentaire à brève échéance sont de surcroît exacerbés par les graves sécheresses qui frappent l’Europe, la Chine et l’Amérique du Nord.

Mais même avant de connaître ces perturbations, l’agriculture et les systèmes alimentaires étaient confrontés à un « triple défi », à savoir assurer la sécurité alimentaire d’une population mondiale en augmentation, fournir des moyens d’existence tout au long des chaînes d’approvisionnement alimentaire et renforcer la durabilité du secteur ainsi que son rôle dans l’atténuation du changement climatique. Le secteur agricole doit pour cela faire plus avec moins, et il s’agit d’œuvrer en ce sens en panachant les moyens d’action de manière ciblée, dans une perspective générale et au bénéfice de tous. Il est urgent de prendre des engagements qui stimulent les investissements dans l’innovation (R-D) et l’infrastructure pour placer le secteur agricole sur la trajectoire d’une croissance pérenne de la productivité et, ainsi, garantir la sécurité alimentaire mondiale et la concrétisation des objectifs environnementaux.

La séance d’ouverture aura lieu le jeudi 3 novembre à 9h30 heure de Paris (8h30 GMT), et les représentants des médias peuvent s’inscrire via Zoom. Les intervenants de haut niveau seront notamment les suivants :

M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE

Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (Coprésidente)

M. Damien O’Connor, ministre de l’Agriculture, de la Biosécurité et des Communautés rurales de la Nouvelle-Zélande (Coprésident)

La dernière Réunion de l’OCDE au niveau des ministres de l’Agriculture remonte à avril 2016. Elle avait été l’occasion de réfléchir à la façon de suivre une ligne de conduite plus globale à l’égard des systèmes agricoles et alimentaires et avait débouché sur une Déclaration.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.

