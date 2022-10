Quels pays disposent de visas dédiés aux expats retraités ?

21 Octobre 2022

Par Ameerah Arjanee *

LIBREVILLE, 21 octobre (Infosplusgabon) - Selon le site Expat.com, de nombreux pays, tous continents confondus, offrent des permis de séjour aux retraités qui disposent d'une source garantie de revenus passifs à l'étranger. C'est généralement un visa de retraite qui permet aux expatriés âgés de profiter du style de vie de leur pays d'accueil. C'est surtout un outil qui contribue à l'économie du pays, en poussant les retraités étrangers à la consommation, sans que ces derniers n'exercent de pression sur les services publics.

Ces visas de retraite existent sous de nombreuses appellations. Dépendant des pays où ils sont en vigueur, on les connaît comme visas non lucratifs, visas relatifs aux revenus passifs, visas pensionado / jubilado, visas électifs ou visas de personne aux moyens indépendants. Globalement, le critère de base est l'indépendance financière provenant de pensions, de loyers, d'héritages, de rentes, de prestations de sécurité sociale, d'hypothèques inversées ou d'autres revenus d'investissement provenant de l'étranger. En outre, dans la plupart de ces pays, il faut également disposer d'un certain niveau d'épargne, d'un certificat médical et d'un casier judiciaire vierge.

Ce sont généralement les pays où la devise courante et le coût de la vie sont plus faibles qui ont les exigences les moins contraignantes en matière de revenus passifs. Ils se trouvent notamment en Amérique du Sud et en Asie. Dans le même temps, d'autres pays comme le Portugal se pose également en terre d'accueil où le visa de retraite reste très abordable.

Retraite en Amérique du Sud et centrale

Colombie

Le visa de retraite colombien, M-11, permet de séjourner en Colombie pendant 3 années. Ce visa peut être renouvelé autant de fois que nécessaire, et permet de demander la résidence permanente au bout de 5 ans sur le territoire. Le critère d'âge est différent pour les hommes et les femmes. Il est de 65 ans pour les hommes, contre seulement 57 ans pour les femmes.

Le seuil de revenu passif requis qui est de 750 USD par mois en 2022, doit correspondre à trois fois le salaire minimum colombien, et peut donc être différent chaque année. Parallèlement, d'autres restrictions s'appliquent. Citons le fait que vous ne pourrez pas voyager hors de la Colombie pendant plus de six mois consécutifs et que vous ne pourrez obtenir ce visa, que si vous ne souffrez pas de maladies mentales telles que le SSPT ou la schizophrénie, comme doit l'attester votre certificat médical. Vous devrez obligatoirement posséder une police d'assurance maladie. En revanche, aucune information n'est disponible sur les sites web du gouvernement pour savoir si vous pouvez travailler avec ce visa ou non.

Le Mexique

Le visa de résident permanent du Mexique, comme son nom l'indique, vous permet de rester au Mexique indéfiniment. L'âge d'éligibilité dépend de l'âge de la retraite dans votre pays d'origine.

Comme c'est un visa permanent, les exigences financières sont évidemment relativement élevées. Vous devrez prouver que vous avez perçu au moins 4 000 USD, avant impôts, au cours des six derniers mois. En outre, votre compte bancaire devra faire apparaître un solde mensuel moyen d'environ 160 000 USD durant l'année précédant votre requête de visa. Ce solde est important comme vous ne serez pas autorisé à obtenir un quelconque revenu, par le travail ou par d'autres moyens, sur le territoire mexicain.

Il existe également un visa de résidence temporaire de 4 ans. Il ne vise pas explicitement les retraités, mais ces derniers peuvent en satisfaire les critères en justifiant d'une stabilité financière ou par le biais d'un investissement immobilier. Vous devrez ainsi être propriétaire d'un bien immobilier au Mexique d'une valeur d'au moins 6,9 millions de pesos (environ 345 000 USD), percevoir un revenu passif mensuel de 26 000 USD, disposer de 43 200 USD sur votre compte bancaire au cours de l'année écoulée, ou posséder des investissements d'une valeur équivalente, soit 43 200 USD. Ce visa doit être renouvelé chaque année jusqu'à ce qu'il atteigne un maximum de 4 ans.

Les soins de santé publics mexicains sont gratuits pour tous les résidents légaux, y compris les retraités titulaires des deux visas susmentionnés. Vous n'avez donc pas nécessairement besoin de souscrire une assurance privée.

Argentine

Le visa Pensionado se distingue par le fait qu'il exige un revenu passif exceptionnellement bas ; seulement 6 000 USD par an ! Il est valable un an, mais il peut être renouvelé jusqu'à trois ans. Après cela, les expatriés doivent demander la résidence permanente. Comme en Colombie, l'âge requis dépend du sexe : il est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes.

L'un des grands avantages d'être un expatrié retraité en Argentine est que, comme au Mexique, vous aurez droit aux soins de santé publics. Même les touristes peuvent en bénéficier ! Un autre avantage du visa de retraité argentin, est qu'il vous permet de démarrer une entreprise, ou de travailler en tant qu'indépendant sur le territoire, y compris avec des clients ou des partenaires argentins. Seul le statut de salarié vous est interdit.

Le Belize

Pour être éligible au programme de retraite qualifiée (QRP - Qualified Retirement Program), vous devrez avoir au moins 45 ans et être membre d'une liste de pays qualifiants, tels que les États-Unis, ou les pays de l'UE et du Commonwealth, tous les pays d'Amérique du Sud et certains pays d'Asie et du Pacifique. La liste détaillée peut être consultée sur le site web de l'Office du Tourisme du Belize.

Vous devrez toucher des revenus d'au moins 24 000 USD par an, ou 2 000 USD mensuellement, et percevoir ces revenus passifs de l'étranger, uniquement dans les devises approuvées, notamment en dollars américains, dollars canadiens, livres sterling ou en euro, et le tout déposé dans une banque bélizienne. En tant que bénéficiaire du programme, vous pourrez accéder aux hôpitaux publics du Belize, mais il y existe des problèmes au niveau de la qualité des soins de santé ! Vu le mauvais état de fonctionnement des équipements de santé publique, il est beaucoup plus sûr d'être détenteur d'une assurance privée afin de recourir aux cliniques.

* Ameerah est chargée de cours et tutrice privée enseignant l'espagnol et le mandarin à l'île Maurice. Elle a aussi été traductrice indépendante, éditrice et rédactrice de contenu pendant une décennie. Elle a vécu à Madrid et à Pékin.

