120 Joueurs Internationaux Issus de 40 Pays et Six Continents Représentés à la NBA

20 Octobre 2022

USA-Sport/Basket ball-NBA

LIBREVILLE, 20 octobre (Infosplusgabon) - Les effectifs arrêtés au soir de l’ouverture de la nouvelle saison 2022-23 de la National Basketball Association (NBA) incluent 16 joueurs africains et plus de 35 ayant au moins un parent africain ; Première historique : au moins 120 joueurs internationaux seront représentés en NBA pour la deuxième saison de suite ; ce sera la neuvième saison consécutive avec au moins 100 joueurs internationaux ; Chacune des 30 équipes comprend au moins un international dans ses rangs ; Pour la deuxième saison d’affilée, les Toronto Raptors accueillent le plus grand nombre (huit) de joueurs internationaux dans la ligue.

La National Basketball Association (NBA) a annoncé que 120 joueurs internationaux originaires de 40 pays et de six continents figuraient sur la liste des effectifs arrêtés au premier soir de la saison 2022-23, dont un nombre record de joueurs canadiens (22) et australiens (10). 5 Nigérians sont également présents parmi les 16 joueurs africains inscrits sur la liste des effectifs. On dénombre par ailleurs plus de 35 joueurs ayant au moins un parent africain.

C’est la première fois qu’au moins 120 internationaux sont représentés pendant deux saisons consécutives et la neuvième saison d’affilée qu’au moins 100 internationaux jouent dans la ligue. Les 30 franchises comptent toutes au moins un joueur international.

La saison 2022-23 débutera ce soir avec deux grosses affiches sur TNT. La première rencontre opposera les Philadelphia 76ers aux Boston Celtics, champions en titre de la Conférence Est (19h30 heure de l’Est). Dans le deuxième match, les Golden State Warriors, champions NBA en titre, recevront leurs bagues de champion avant d’affronter les Los Angeles Lakers (22h heure de l’Est).

Pour la neuvième année consécutive, le Canada est le pays le mieux représenté en dehors des États-Unis, suivi de l’Australie (10 joueurs), la France (9) et l’Allemagne (6). Le Nigeria, la Serbie et l’Espagne ont chacun 5 représentants. Au total, pas moins de 58 joueurs européens sont inscrits sur la liste des effectifs officiels de début de saison, dont trois membres de la première équipe All-NBA Kia 2021-22 : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks ; Grèce et origines nigérianes), Luka Dončić (Dallas Mavericks ; Slovénie) et Nikola Jokić (Denver Nuggets ; Serbie), MVP Kia de la saison NBA 2021-22.

Les Toronto Raptors accueillent dans leurs rangs 8 joueurs internationaux et occupent la tête du classement dans ce domaine pour la deuxième année de suite. Ils sont talonnés par les Dallas Mavericks, les Indiana Pacers et les Sacramento Kings avec 7 joueurs internationaux chacun. Le Oklahoma City Thunder et le Utah Jazz en comptent 6 chacun.

Trente-huit joueurs inscrits sur la liste des effectifs officiels de début de saison ont pris part au camp Basketball Without Borders (BWB) avant leur carrière en NBA, dont Deandre Ayton (Suns ; Bahamas ; BWB International 2016), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder ; Canada ; BWB International 2016), Joel Embiid (76ers ; Cameroun ; BWB Afrique 2011), Rui Hachimura (Washington Wizards ; Japon ; BWB International 2016), Jamal Murray (Nuggets ; Canada ; BWB International 2015), Pascal Siakam (Raptors ; Cameroun ; BWB Afrique 2012) et Jonas Valančiūnas (New Orleans Pelicans ; Lituanie ; BWB Europe 2008). Par ailleurs, un chiffre record de trois diplômés de la NBA Academy sont également présents : Dyson Daniels (Pelicans ; Australie ; NBA Academy International), Josh Giddey (Thunder ; Australie ; NBA Academy International) et Bennedict Mathurin (Pacers ; Canada et origines haïtiennes ; NBA Academy Amérique latine). La NBA Academy est un programme de développement du basketball d’élite qui se tient tout au long de l’année et s’adresse aux meilleurs athlètes de lycée en dehors des États-Unis. Il en existe plusieurs variantes régionales à Canberra (Australie), Greater Noida (Inde), San Luis Potosí (Mexique) et Saly (Sénégal) qui visent à former les meilleurs espoirs de leurs pays et continents respectifs.

Un certain nombre de joueurs américains possèdent également des origines étrangères. Parmi les joueurs américains ayant des origines étrangères figurent Bam Adebayo (Miami Heat ; origines nigérianes), Jalen Green (Houston Rockets ; origines philippines), Matisse Thybulle (76ers ; Australie et Haïti), Juan Toscano-Anderson (Lakers ; origines mexicaines), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves ; République dominicaine) et Jaylin Williams (Thunder ; Viêt-Nam).

FIN/INFOSPLUSGABON/NBA/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon