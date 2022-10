Afrique : Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en visite en Mauritanie

19 Octobre 2022

LIBREVILLE, 19 octobre (Infosplusgabon) - Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s'est rendu le 12 septembre en Mauritanie pour une visite de 72 heures.

Au menu de sa visite, figurent un entretien avec le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani, à Nouakchott, et des rencontres avec plusieurs membres du gouvernement, à l’instar d’Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs – qui représente également la Mauritanie au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque.

Cette visite vient renouveler l’engagement du Groupe de la Banque africaine de développement à poursuivre l’excellence des relations avec la Mauritanie qui perdurent depuis plus d’un demi-siècle.

Au cours de son séjour, Akinwumi Adesina rencontrera également des représentants du secteur privé et des acteurs du développement.

Le président de la Banque africaine de développement se rendra ensuite à Nouadhibou, dans le nord du pays, pour y visiter son port de pêche, ainsi que le port minéralier exploité par la Société nationale industrielle et minière.

Aux côtés du président de la Banque africaine de développement, Marie-Laure Akin-Olugbade, vice-présidente en charge du Développement régional, de l’Intégration régionale et de la Prestation de services, et Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque pour l’Afrique du Nord, seront également de la visite.



Le Groupe de la Banque africaine de développement œuvre en Mauritanie depuis plus de cinquante ans. Ses opérations couvrent les secteurs de l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement, des transports, du développement humain, de la finance, ainsi que le secteur industriel et minier. Son portefeuille actif s’élève ainsi à plus de 300 millions d’euros d’engagements.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution de financement du développement en Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Présente sur le terrain dans 37 pays africains et dotée d’un bureau extérieur au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 ةtats membres régionaux.

