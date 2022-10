ARABIE SAOUDITE : La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce conserve la note A1 de Moody's avec une perspective stable

19 Octobre 2022

LIBREVILLE, 19 octobre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse parvenu à la rédaction d'Infosplusgabon, Moody's Investors Service a publié son avis de crédit sur la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) et a réaffirmé la note A1 avec des perspectives stables.

La note est étayée par les éléments suivants : "tampons de capital très importants", "liquidité robuste, reflétant la nature auto-liquidante du portefeuille de financement", "pratiques prudentes d'investissement de trésorerie", "politiques adéquates de gestion des liquidités" et "soutien implicite très élevé des membres".

Selon Moody's, "la transition de l'ITFC vers un bilan à effet de levier plus élevé s'est accompagnée d'améliorations de sa politique de gestion du risque de liquidité en novembre 2018" et "les directives de gestion des actifs de trésorerie ont également été renforcées avec des plafonds d'échéance et d'exposition maximum par type d'actif". Moody's a également déclaré que "la baisse du ratio des financements non performants de l'ITFC a été en partie réalisée grâce à un renforcement des politiques du risque de crédit, notamment en réponse aux financements non performants précédents".

M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l'ITFC, a déclaré : « Nous sommes très heureux que l'ITFC ait conservé la note A1 de Moody's avec des perspectives stables. Cette note est un témoignage de l'excellente performance de toute l'équipe de l'ITFC durant la période de la pandémie mondiale et de l'impact des défis géopolitiques actuels, garantissant que l'ITFC a continué à fournir des services aux pays membres de l'OCI durant cette période difficile. Nous sommes restés flexibles pour répondre aux demandes de financement croissantes de nos pays membres tout en respectant le mandat de l'ITFC qui est de " faire progresser le commerce, améliorer les vies ". L'ITFC est convaincue que nous continuerons à renforcer les fondements du commerce mondial alors que l'économie mondiale est confrontée à des défis croissants tels que les préoccupations environnementales, l'inflation élevée, la sécurité alimentaire et l'augmentation des coûts énergétiques. »

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) est membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a été créée dans le but premier de promouvoir le commerce entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ce qui contribuerait en fin de compte à l'objectif global d'amélioration des conditions socio-économiques des populations à travers le monde.

Depuis le début de ses opérations en janvier 2008, l’ITFC a fourni 66 milliards de dollars de financement aux pays membres de l'OCI, faisant de la Société le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international. (SOURCE : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

