La SIACE obtient le prix Global Brands Awards 2022

18 Octobre 2022

LIBREVILLE, 18 octobre (Infosplusgabon) - La Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation (SIACE) a été honorée lauréate du prestigieux Global Brands Awards 2022, et nommée Meilleure marque de société d'assurance multilatérale – Mondial.

La SIACE, reconnue pour le travail vigoureux et solide qu'elle réalise et en continuant de faire preuve de résilience au cours d'une année de risques sans précédent, est le premier lauréat dans la catégorie « Meilleure marque de société d'assurance multilatérale - Mondial » pour Global Prix de la marque 2022. Les distinctions internationales des marques d'assurance sont attribuées par le magazine Global Brands et sont décernées aux participants venant du secteur de l'assurance depuis 2013.

« La désignation de la SIACE comme meilleure marque de société d'assurance multilatérale témoigne de l'impact que nous apportons sur le développement au monde », a déclaré Oussama Kaissi, Directeur général de la SIACE.

« Cela démontre que nos engagements sur le marché permettent aux entreprises publiques et privées d’augmenter le crédit et de combler le fossé financier sur la voie de la réalisation des ODD des Nations Unies ; et ce, avec un accent particulier sur la numérisation, la sécurité alimentaire et l'action climatique », a-t-il poursuivi.

En tant que branche d'assurance du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), la SIACE vise à atténuer les risques et à promouvoir la croissance en ces temps difficiles pour le Moyen-Orient, l'Afrique et le monde islamique en général. La SIACE est reconnue pour le travail vigoureux et solide qu'elle réalise et en continuant de faire preuve de résilience au cours d'une année de risques sans précédent, l’évolution des défis mondiaux et les effets continus de la pandémie.

La SIACE a été créée en 1994 pour renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI et pour promouvoir le commerce et les investissements intra-OCI, et cela en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières.

La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde. Elle a été pionnière en fournissant une suite complète de solutions aux entreprises et aux différentes parties dans ses 48 États membres, y compris la politique d'assurance-crédit documentaire, les produits d'assurance-crédit, la politique principale de la banque, la politique de non- respect des obligations financières souveraines et les produits d'assurance des investissements.

Cumulativement, la SIACE a assuré plus de 83 milliards de dollars de commerce et d'investissement et 2,2 milliards de dollars de soutien aux Investissements Directs Etrangers à la fin de 2021.

Ses activités étaient dirigées vers des secteurs spécifiques – 31,7 milliards de dollars pour l'énergie, 25 milliards de dollars pour la fabrication, 5,3 milliards de dollars pour l'infrastructure, 2 milliards de dollars pour les soins de santé et 1,4 milliard de dollars pour l'agriculture. (Source : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)).

