Conflit armé international entre l’Ukraine et la Russie : le CICR demande l’accès immédiat et sans restriction à tous les prisonniers de guerre

14 Octobre 2022

Russie-Ukraine/Conflit- Prisonniers de guerre

LIBREVILLE, 14 octobre (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fait part vendredi de sa frustration devant son manque d’accès à l’ensemble des prisonniers de guerre détenus dans le cadre du conflit armé international opposant l’Ukraine et la Russie.

"Nous nous efforçons depuis le mois de février d’obtenir cet accès afin de pouvoir nous assurer des conditions de détention des prisonniers de guerre et du traitement qui leur est réservé et de pouvoir informer leurs familles. Nous avons pu visiter des centaines de prisonniers de guerre, mais il y en a des milliers d’autres que nous n’avons pas pu voir", souligne le communiqué.

En vertu de la troisième Convention de Genève, les parties à un conflit armé international sont tenues d’accorder au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l’accès immédiat à tous les prisonniers de guerre ainsi que le droit de les visiter où qu’ils soient détenus.

Nous tenons à souligner que nos équipes sur le terrain sont prêtes — et ce, depuis des mois — à visiter le centre de détention d’Olenivka ainsi que tout autre lieu où sont détenus des prisonniers de guerre. Pour ce faire, il faut toutefois, au-delà d’une autorisation d’accès délivrée par une autorité de haut niveau, que des arrangements pratiques soient pris sur le terrain. Nous ne pouvons pas visiter un lieu de détention ou d’internement sans avoir été autorisés à y accéder.

Tous les États se sont engagés à respecter les Conventions de Genève. Autoriser le CICR à visiter les prisonniers de guerre est une obligation juridique. Cela contribue aussi à préserver un peu d’humanité dans un conflit armé international qui a infligé d’immenses souffrances à d’innombrables familles.

Pour pouvoir mener à bien notre mission, nous avons besoin de coordonner nos efforts avec les parties au conflit. Nous leur demandons donc, ainsi qu’à la communauté internationale, de nous aider à remplir le rôle qui nous a été confié.

Créé en 1863, le CICR mène des opérations dans le monde entier pour porter assistance aux personnes touchées par les conflits armés et la violence et promouvoir les lois qui protègent les victimes de la guerre. Le mandat de cette organisation neutre, indépendante et impartiale découle des Conventions de Genève de 1949. Elle est basée à Genève, en Suisse, et intervient dans plus de 100 pays.

Le CICR est actif en Ukraine depuis 2014, avec une équipe de plus de 600 collaborateurs. Travaillant en étroite collaboration avec la Société de la Croix-Rouge d’Ukraine et ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il renforce son action pour répondre aux besoins humanitaires en Ukraine, déjà immenses et qui augmentent de jour en jour.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPK/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon