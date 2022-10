Afrique : Six Entreprises Fintech d’Afrique Emergent Comme Finalistes du Ecobank Fintech Challenge 2022

13 Octobre 2022

Afrique-Technologie/Arise-5e Edition Fintech-Finale au Centre Panafricain du Groupe Ecobank de Lomé

LIBREVILLE, 13 octobre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué officiel parvenu jeudi à la rédaction d'Infosplusgabon, six finalistes ont été choisis à l'issue d'une compétition très serrée et sponsorisée par Arise, entre plus de 700 fintechs provenant de 59 pays. La Grande finale se tiendra le 28 octobre au Centre Panafricain du Groupe Ecobank, à Lomé, au Togo. Les finalistes concourront pour le premier prix de 50 000 $ et participeront au programme ‘Ecobank Fintech Challenge Fellowship’.

Le groupe Ecobank, premier groupe bancaire panafricain privé, a annoncé les six finalistes de la cinquième édition du Ecobank Fintech Challenge. Les finalistes viennent d’Afrique du Sud, du Nigéria, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal et du Togo.

Les six fintechs se sont démarquées parmi un pool très compétitif de plus de 700 candidatures venant de 59 pays en Afrique et au-delà. Les six finalistes se disputeront un prix d’une valeur de 50 000 $ lors de la grande finale qui se tiendra au Centre Panafricain de Ecobank à Lomé, au Togo, le vendredi 28 octobre 2022.

Les finalistes de l’édition 2022, par ordre alphabétique, sont :

Cauri Money, Sénégal

DizzitUp, Togo

MaishaPay, République démocratique du Congo

Moni Africa, Nigéria

Paycode, Afrique du Sud

Touchand Pay, Nigéria

Cette 5ème édition du Ecobank Fintech Challenge, sponsorisée par Arise, permettra à tous les finalistes de bénéficier du programme de mentorat Fintech de Ecobank. Au cours de ce programme, Ecobank les aidera à explorer les opportunités telles que :

● Le déploiement de leurs produits à une échelle panafricaine : une opportunité de poursuivre l'intégration avec Ecobank et potentiellement de lancer leurs produits et services dans tout ou une partie de l'écosystème panafricain des 33 pays de Ecobank.

● L’accès à la Sandbox Bancaire panafricaine du Groupe pour tester et développer leurs produits dans le marché panafricain.

● L’accès prioritaire aux partenaires capital-risque de Ecobank afin d’explorer les opportunités de financement.

Tomisin Fashina, directeur des opérations et de la technologie du Groupe Ecobank, a déclaré : « Je suis impressionné par le nombre croissant de candidatures pour le Ecobank Fintech Challenge. Nous sommes passés d'environ 412 candidatures en 2018 à plus de 700 en 2022. Cela démontre un changement de paradigme certain au sein du continent africain, avec le désir des Africains de transformer l’innovation technologique en un véritable levier de développement socio-économique. Nous remercions tous les candidats pour leur participation et saluons la qualité très impressionnante de leur candidature. Nous sommes impatients de nous associer à eux pour que leurs solutions financières numériques révolutionnaires répondent aux défis uniques de notre continent et contribuent ainsi à promouvoir l’inclusion financière sur le continent ».

Gavin Tipper, PDG d'Arise, partenaire et co-sponsor du Ecobank Fintech Challenge 2022, a précisé : « Les fintechs jouent un rôle central dans la création des solutions numériques innovantes qui améliorent l'expérience client, apportent des propositions de valeur et réduisent les coûts. Nos investissements dans les fintechs reposent sur des partenariats collaboratifs qui font progresser l'inclusion financière sur le continent et offrent des opportunités de synergies mutuelles avec l'équilibre de notre portefeuille d'investissements ».

Le Ecobank Fintech Challenge est conçu pour identifier des fintechs innovantes prêtes à se développer, avec lesquelles nous pouvons nouer un partenariat, les accompagner et leur donner accès aux 33 marchés africains de Ecobank, afin qu'elles puissent réaliser leur potentiel et devenir des exemples de réussite panafricaine. Ce concours entre en droite ligne avec la stratégie Fintech du Groupe Ecobank de bâtir des partenariats avec les fintechs africaines afin de contribuer à la transformation de la finance et de la banque digitales.

Le Ecobank Fintech Challenge est organisé en collaboration avec des partenaires à travers l'Afrique et le monde, notamment Arise, sponsor officiel de l’édition 2022, Global Finder, TechCabal, Africa Fintech Network et Konfidants

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie environ 13 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires – y compris numériques – notamment les comptes bancaires et de dépôt, les prêts, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

Arise est une société d'investissement africaine de premier plan qui s'associe à des institutions financières et non bancaires durables et locales en Afrique subsaharienne. La société a été fondée par plusieurs grands investisseurs, à savoir Rabobank Partnerships, Norfund, NorFinance et le FMO, et gère actuellement plus d'un milliard de dollars d'actifs.

