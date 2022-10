Ukraine/Russie : Les populations et les infrastructures civiles doivent être protégées

12 Octobre 2022

LIBREVILLE, 12 octobre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué du Comité international de la Croix Rouge (CICR) diffusé depuis Genève, le conflit armé international qui oppose la Russie à l’Ukraine se poursuit, l’utilisation d’armes explosives dans les zones habitées met la vie des civils en danger.

Les récentes attaques menées dans toute l’Ukraine et le conflit armé en général continuent de faire payer un lourd tribut aux plus vulnérables : les enfants, les personnes âgées ou handicapées, les blessés et les malades. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est vivement préoccupé par le risque de voir augmenter le nombre de civils tués ou blessés.

L’utilisation d’armes explosives en zone habitée cause des blessures potentiellement mortelles, des souffrances psychiques et psychologiques ainsi que de graves dommages aux biens et aux infrastructures civils, et entrave la fourniture des services indispensables à la population civile, tels que l’approvisionnement en eau et en électricité, l’assainissement et les soins de santé. La perturbation de ces services juste avant et pendant la saison hivernale peut fortement exacerber les besoins humanitaires.

Conformément au droit international humanitaire, les conséquences des hostilités pour les populations et les infrastructures civiles doivent être prises en compte dans toutes les opérations militaires. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour protéger et épargner les civils ainsi que les infrastructures essentielles comme les structures de santé, les habitations, les écoles, les centrales électriques et les réserves d’eau.

L’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact doit être évitée dans les zones habitées, à moins de prévoir des mesures d’atténuation suffisantes pour réduire le rayon d’impact de ces armes et le risque de dommages civils qu’elles présentent.

