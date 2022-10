NAMIBIE : Le Conseil d’administration de la BAD approuve près de 135 millions de dollars de prêt pour mettre en œuvre la phase II du programme d’appui à la reprise économique post Covid-19

11 Octobre 2022

LIBREVILLE, 11 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement avait approuvé, le 28 septembre, à Abidjan, un prêt de 2,3 milliards de rands sud-africains (134,9 millions de dollars américains) de cofinancement pour mettre en œuvre la deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance et à la reprise économique (GERSP II) de la Namibie.

Les fonds permettront de soutenir la résilience de la Namibie et sa reprise économique inclusive post Covid-19 en renforçant la gouvernance et en mettent en œuvre des réformes du secteur réel. La banque de développement allemande, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) apporte un prêt complémentaire de 50 millions d’euros, sous forme d’appui budgétaire.

Le programme s’articule autour de trois composantes : atteindre la viabilité budgétaire, soutenir la transformation du secteur agricole et industriel par le biais du secteur privé, et renforcer l’inclusion économique et sociale.

Ce prêt vient compléter une tranche antérieure de 1,5 milliard de rands, que le Conseil avait approuvée en mars 2021 au titre de la première phase du programme. Le Fonds monétaire international, par le biais de son Instrument de financement rapide avait apporté à cette première phase, 4,1 milliards de rands (270,8 millions de dollars).

Les principaux bénéficiaires du programme sont les ministères, départements et agences publics dont les réformes sont soutenues par l’opération. Le secteur privé va bénéficier de meilleures opportunités d’investissement dans l’agriculture et l’industrie ainsi que d’opportunités de partenariat public-privé.

Le Programme d’appui à la gouvernance et à la reprise économique s’inscrit dans le droit fil de la politique de la Banque en matière d’opérations basées sur des programmes (2012), de sa Stratégie décennale (2013-2022), de sa Stratégie pour la gouvernance économique en Afrique, de celle sur l’industrialisation et de sa stratégie « Nourrir l’Afrique ». Le projet va améliorer la politique de protection sociale de la Namibie, qui vise à fournir des filets de sécurité aux populations vulnérables du pays. Il s’inscrit également dans le cadre du 5e plan de développement national et de la Vision 2030 du pays, qui visent à accroître les recettes intérieures et à stimuler le secteur privé pour créer des emplois.

En mai 2022, le portefeuille actif de la Banque en Namibie, qui comprend des prêts et des dons, s’élevait à 764,5 millions de dollars. Il couvre les secteurs suivants : transport, eau et assainissement, finance, multi-secteur, agriculture et social.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

