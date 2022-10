Gabon : Dieudonné Minlama Mintogo milite pour un climat sans violence en milieu scolaire

05 Octobre 2022

Gabon-Société-Divers/Violences en milieu scolaire

LIBREVILLE, le 5 octobre (Infosplusgabon) - L'homme politique et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Dieudonné Minlama Mintogo, a dénoncé récemment les violences en milieu scolaire entre les élèves et considère que "ces actes de barbaries ne peuvent être acceptés".

"Je demande aux autorités gouvernementales chargées de l'éducation, de la Justice et de la Sécurité de prendre des mesures urgentes et adéquates afin que de tels actes ne se reproduisent plus jamais", a-t-il martelé dans son propos.

Depuis quelques jours, des vidéos d'une extrême violence circulent dans les réseaux sociaux montrant des agressions sauvages de certains élèves, apparemment beaucoup plus âgés sur leurs condisciples.

Selon M. Minlama, "les responsables de tels actes n'ont pas leur place au sein des établissements scolaires".

