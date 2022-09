GABON : GSEZ fait don de tables bancs et chaises à la commune de Ntoum

29 Septembre 2022

Gabon-Education-GSEZ/Dons à la commune de Ntoum

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) - A l'occasion de la rentrée scolaire, notamment, Gabon Special Economic Zone (GSEZ) représentée par M. Anil PRASHAR, Responsable QHSE, a procédé le mercredi 28 septembre à la remise de tables banc et des chaises pour les élèves du pré-primaire et du primaire de deux écoles du deuxième district de la commune de NTOUM, à savoir l’école Notre dame des Anges et l’école publique Ayeme Plaine.

Cette action de solidarité reflète l'engagement de la société GSEZ auprès des populations gabonaises.

Ce matériel a été remis, en présence du Maire, Madame Anesthésia BEKALE.

Une distribution ultérieure du matériel ci-dessus est prévue en faveur de l’école publique Ayeme Maritime.

L’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves dans les différentes communes de Ntoum est un des points essentiels au Plan du Développement Local de la commune pour GSEZ, souligne-t-on.

