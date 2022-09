Afrique : Les investisseurs pétroliers et gaziers dialoguent avec le président Mohamed Bazoum du Niger à Houston

27 Septembre 2022

LIBREVILLE, 27 septembre (Infosplusgabon) - S'appuyant sur des années d'engagement accru entre l'Afrique et les États-Unis, la Chambre africaine de l'énergie (AEC) et EnerGeo Alliance, l'alliance commerciale mondiale pour l'industrie des géosciences énergétiques, ont accueilli le président de la République du Niger, S.E. Mohamed Bazoum, pour une session de promotion des investissements à Houston, servant à approfondir la coopération entre les entreprises nigériennes et américaines.

Organisé le 23 septembre, l'événement faisait partie d'un sommet plus large réunissant des chefs d'État, des ministres et des dirigeants africains basés à Houston, au cours duquel les participants ont discuté des opportunités, des développements et des défis concernant l'avenir de l'énergie africaine.

"L'objectif de cet événement, conformément aux priorités constamment exprimées par le président Bazoum d'inviter et de s'engager avec des investisseurs crédibles qui peuvent s'associer avec le gouvernement et notre secteur privé pour exploiter les ressources du Niger au profit à la fois des investisseurs et pour le peuple nigérien », a déclaré Mahamane Sani Mahamadou, ministre du Pétrole de la République du Niger, également présent à l'événement. "Le Niger propose actuellement plus de 35 blocs d'exploration à fort potentiel et nous invitons les parties intéressées à soumissionner pour eux", a-t-il poursuivi.

Le gouvernement du Niger s'est engagé à apporter une énergie fiable et durable à l'ensemble du pays. Avec l'objectif déclaré du pays d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2035, le pays d'Afrique de l'Ouest a établi un plan d'électrification rurale en développant l'Agence nigérienne pour la promotion de l'électrification rurale, qui a lancé une étude de faisabilité nationale pour le développement d'un marché de mini grilles dans tout le pays. Le développement de ses énormes réserves de gaz jouera certainement un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif.

De plus, le gouvernement de la République du Niger, en mars 2022, a signé un accord avec la société énergétique indépendante, Savannah Energy, pour la construction et l'exploitation du premier parc éolien du pays. Devant devenir l'un des plus grands parcs éoliens du continent, le parc éolien du Parc Eolien de la Tarka disposera d'une capacité de production installée de 250 MW.

Depuis son élection, le président Bazoum a redirigé l'attention sur le secteur pétrolier en plein essor du pays, donnant la priorité aux développements d'infrastructures tels que l'oléoduc de 2 000 km et 4,5 milliards de dollars américains reliant le très prometteur bassin d'Agadem Rift au Niger à la côte béninoise. Avec une capacité prévue de 90 000 barils par jour à son achèvement en 2023, l'oléoduc devrait quintupler la production nationale, faisant du pays un important producteur régional de pétrole et un concurrent mondial.

Le pipeline fournira un lien direct entre les ressources abondantes du Niger et les marchés internationaux, augmentant les opportunités d'exportation et stimulant la production nationale. Cela prouvera également la viabilité de la région du Sahel en tant que frontière majeure de production de pétrole et de gaz. Déjà, avec deux grands producteurs de pétrole actifs dans le pays, à savoir la China National Petroleum Corporation (CNPC) - actuellement le principal opérateur de l'oléoduc Niger-Bénin - et Savannah Energy, le Niger est le moteur de l'exploration frontalière et de la production associée dans cette région.

Ces producteurs ont joué un rôle déterminant dans l'établissement du secteur pétrolier du Niger, menant des perspectives de forage qui ont conduit à des découvertes importantes. Couplé avec un accent supplémentaire sur le contenu local, le secteur pétrolier du Niger, sous la direction du ministre Mahamadou, a stimulé la création d'emplois, l'amélioration de l'accès à l'énergie et la croissance socio-économique dans le processus.

"Nous continuons de constater de grands progrès au Niger, en ce qui concerne le climat d'investissement dans leur secteur pétrolier et gazier, en particulier les conditions fiscales offertes aux investisseurs, ainsi que les réglementations raisonnables en place sur le contenu local qui facilitent la tâche des investisseurs. pour investir leur capital et récolter de grands bénéfices tout en contribuant énormément au développement du pays. A déclaré NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie. "Cela débloquera sans aucun doute des milliards de dollars supplémentaires d'investissements dans le secteur pétrolier et gazier du Niger et conduira finalement à la sécurité énergétique du pays et de la région", a poursuivi Ayuk. (Source : African Energy Chamber).

