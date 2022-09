Le Cameroun rejoint l'Africa Finance Corporation pour promouvoir une économie manufacturière

26 Septembre 2022

CAMEROUN-Economie-Africa Finance Corporation

LIBREVILLE, 22 septembre (Infosplusgabon) - Le Cameroun s'associe à l'Africa Finance Corporation pour créer des infrastructures qui aideront à transformer l'économie en un centre manufacturier, contrairement aux exportations de minerais bruts actuelles, favorisant ainsi la création d'emplois, le transfert de compétences et l'augmentation des recettes d'exportation.

En devenant le 36e État membre de l'AFC, le Cameroun œuvrera avec la Corporation sur des infrastructures clés afin d'approfondir l'intégration, de permettre le remplacement des importations et de développer la capacité manufacturière et industrielle pour qu'elle représente 40 % du PIB, dans le cadre du programme Vision 2035 du gouvernement. Premier fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, l'AFC a, à ce jour, alloué plus de 300 millions de dollars au Cameroun afin de tirer profit des ressources naturelles du pays, notamment le maïs, le manioc, le coton, le cacao, le pétrole et le gaz, ainsi que les métaux de transition énergétique tels que le cobalt et le nickel.

Le premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, a déclaré : « Nous nous engageons à travailler avec l'AFC pour construire de façon rapide et durable des infrastructures de soutien essentielles qui contribueront au développement du Cameroun. »

Ayant pour mission de solutionner les défis les plus urgents du continent, l'AFC a investi plus de 10 milliards de dollars US au cours des 15 dernières années, en profitant de son accès unique aux marchés de capitaux mondiaux pour stimuler le développement, intégrer les économies régionales et transformer les vies. Grâce à son approche d'investissement écosystémique, l'AFC a élaboré et financé des projets tels que la première zone industrielle neutre en carbone en Afrique, la zone économique spéciale de Nkok, qui a fait du Gabon le plus grand exportateur de bois de placage au monde, rapportant 1 milliard de dollars de recettes d'exportation annuelles et créant plus de 30 000 emplois. Avec un investissement de 150 millions de dollars, l'approche est en train d'être adaptée par la plateforme Arise au Bénin et au Togo pour générer respectivement 750 millions et 2 milliards de dollars US en PIB supplémentaire.

Au cours des quatre dernières années, l'AFC s'est associée à 17 pays supplémentaires, auxquels se sont joints cette année l'Angola et la Tunisie. Les avantages pour les pays membres comprennent une augmentation de la part des investissements, un accès privilégié aux solutions de structuration et de prêt de l'AFC, une réduction des coûts de la dette des projets, ainsi que les services de conseil et de développement de projets offerts par la Corporation. En tant que la plus grande économie au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), l'adhésion du Cameroun étend la présence de l'AFC à plus de la moitié de l'Afrique centrale, regroupant le Tchad, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le Gabon.

Le président et chef de la direction de l'AFC, Samalia Zubairu, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir le Cameroun en tant que membre de l'AFC. L'élargissement rapide de notre adhésion est un signe de confiance dans nos collaborations passées et démontre un intérêt pour les partenariats et les initiatives, qui stimuleront davantage le développement économique et joueront un rôle essentiel dans le renforcement des infrastructures clés. »

Les projets qui sont actuellement en train d'être explorés par l'AFC et le Cameroun comprennent la modernisation et l'entretien des routes pour stimuler le commerce dans la région, et le financement d'installations de transformation agricole pour soutenir l'exportation de graines de coton et de soja.

En 2018, l'AFC a réalisé un investissement dans la Société hydroélectrique de Nachtigal (Nachtigal Hydro Power Company), une centrale électrique de 420 MW qui permettra d'augmenter de 30 % la capacité installée du Cameroun et de faire baisser le coût de la production d'électricité. Quatre ans plus tôt, la Corporation a soutenu la modernisation et l'expansion de la Société Nationale de Raffinage (SONARA), la raffinerie nationale du Cameroun.

Le gouvernement camerounais mise sur les partenariats public-privé pour aider à construire des infrastructures susceptibles de créer davantage de possibilités de valorisation et d'avoir un impact réel sur sa population diversifiée.

« Ayant déjà investi 300 millions de dollars dans notre pays, l'AFC a fait ses preuves en matière de fourniture d'infrastructures de base », a déclaré le premier ministre Ngute. « Nous avons hâte de solidifier nos relations existantes. »

L'AFC a été créée en 2007 pour être le catalyseur des investissements en infrastructures menés par le secteur privé en Afrique. L'approche de l'AFC combine une expertise sectorielle spécialisée avec une focalisation sur le conseil financier et technique, la structuration de projets, le développement de projets et le capital-risque pour répondre aux besoins en développement d'infrastructures de l'Afrique et stimuler une croissance économique durable.

Forte de ses quinze années d'existence, AFC s'est imposée comme le partenaire de choix en Afrique pour investir et livrer des infrastructures instrumentales de haute qualité, qui fournissent des services essentiels dans les secteurs d'infrastructure de base que sont l'électricité, les ressources naturelles, l'industrie lourde, le transport et les télécommunications. Depuis sa création, l'AFC a investi plus de 10 milliards de dollars US dans 35 pays d'Afrique.

