RDC : ARISE IIP signe un accord-cadre avec la RDC pour le développement de la zone industrielle de Kin-Malebo

LIBREVILLE, 20 décembre (Infosplusgabon) - ARISE Inegrated Industrial Platforms (ARISE IIP) développeur et opérateur d'écosystèmes industriels de classe mondiale en Afrique, est fier d’annoncer, en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), la signature d’un accord-cadre pour le développement de la zone industrielle de Kin-Malebo, à proximité de Kinshasa. Cet accord particulièrement ambitieux contribuera à l'industrialisation de secteurs stratégiques pour la République démocratique du Congo, rapporte un communiqué de presse.

Selon cet accord, ARISE IIP investira 200 millions de dollars dans le développement de la zone industrielle de Kin-Malebo. Le projet est un partenariat public-privé entre ARISE IIP et la République démocratique du Congo, chacun détenant respectivement 60 % et 40 %. Située à 40 km de Kinshasa et à 10 km de l’aéroport international, la zone permettra de créer près de 20 000 emplois directs et indirects et a pour but d'attirer dans le pays des investissements multisectoriels et commerciaux estimés à 850 millions de dollars. La construction débutera en octobre 2022 et la zone devra être entièrement opérationnelle à partir de septembre 2023.

La zone industrielle s’étendra sur une superficie de 514 hectares pour la phase 1, et va concentrer ses activités sur la transformation du bois, la transformation de volailles et la production de boissons dédiées au marché local. La zone accueillera également des entreprises spécialisées dans le secteur pharmaceutique, le recyclage du plastique, l’électroménager, les véhicules électriques ainsi que d'autres industries de transformation.

Julien Paluku Kahongya, Ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo, a déclaré : “La signature de cet accord ambitieux est un nouvel exemple qui vient souligner l'attractivité de l'économie de la République démocratique du Congo et la matérialisation de nos efforts pour accroître sa compétitivité. ARISE IIP, notre partenaire de confiance dans ce projet, a démontré depuis de nombreuses années ses capacités à réaliser des projets de grande envergure à travers l'Afrique, tout en veillant à mettre l’accent sur la transformation locale des matières premières. Nous sommes confiants dans leur capacité à mettre en place une zone économique à la fois compétitive et durable qui générera de la valeur ajoutée pour notre économie, nos ressources naturelles et des milliers d’emplois pour nos jeunes.”

Ève Bazaiba Masudi, Vice-Première Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la République démocratique du Congo a confié : “Depuis 2002, la République démocratique du Congo a mis en place un moratoire sur l’exploitation forestière industrielle, afin de veiller à la conservation de la forêt tropicale, la deuxième plus grande de la planète. Aujourd’hui, nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts en nous appuyant sur notre partenaire ARISE IIP qui a développé une expertise de pointe dans la gestion durable des ressources forestières en Afrique, notamment en termes de traçabilité, légalité et durabilité du bois.”

Jean-Claude Kabongo, Conseiller spécial de la Présidence de la République démocratique du Congo a déclaré : “Nous sommes ravis de nous associer à ARISE IIP pour développer et exploiter la zone économique de Kin-Malebo. Bientôt dotée d’infrastructures industrielles de grande envergure, cette zone va devenir un centre stratégique pour développer le commerce et l'investissement au sein de la République démocratique du Congo.”



Gagan Gupta, fondateur et PDG d’ARISE IIP a également commenté : “Les équipes d’ARISE IIP sont très fières d'être en mesure de soutenir les autorités de la République démocratique du Congo dans le développement de cette infrastructure industrielle ambitieuse. En mettant à profit notre expérience dans la conception et la gestion des zones industrielles ainsi que dans la gestion durable des ressources naturelles, nous voulons contribuer à faire de la République démocratique du Congo un leader régional dans la transformation responsable de matières premières."

Samaila Zubairu, Directeur général de l’Africa Finance Corporation (AFC) s’est lui-aussi réjoui de cette signature : “Nous sommes ravis de participer à ce projet passionnant pour la République démocratique du Congo. Il fait écho à l'ADN de l’AFC qui consiste à s'impliquer stratégiquement dans la construction d'infrastructures qui répondent parfaitement aux besoins des pays. La construction de la zone industrielle de Kin-Malebo incarne également les efforts de l’AFC pour soutenir les pays africains dans le développement de leurs installations industrielles."

Au cours des dernières années, ARISE IIP a connu une expansion remarquable à travers l'Afrique : 12 zones industrielles intégrées accélèrent aujourd’hui l'industrialisation du continent. Par exemple, ARISE IIP gère la zone économique spéciale du Gabon (GSEZ), axée sur l'industrie du bois. 16 000 emplois y ont été créés, 120 investisseurs ont rejoint le projet. D’exportateur de grumes, le Gabon est devenu le deuxième producteur et exportateur mondial de placage, et le premier d’Afrique. À travers le continent, ARISE IIP s’est toujours engagé à créer des écosystèmes industriels à forte valeur ajoutée locale et générateurs d’une croissance durable.

Rappelons que ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent.

Arise IIP identifie des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, conçoit, finance et opère les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Le développeur est animé par la poursuite d’une croissance verte. Son ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant ses émissions de carbone et son impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent dans neuf pays africains, y compris au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ), parmi d’autres.

La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI), souligne-ton.

