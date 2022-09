Gabon : M. Désiré Guedon nommé administrateur de la BAD pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, les Comores, le Gabon, le Mali, le Niger et le Sénégal

13 Septembre 2022

LIBREVILLE, 13 septembre (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) a accueilli récemment 12 nouveaux administrateurs, dont cinq femmes, pour un mandat de trois ans. L'ancien ministre gabonais de l’Énergie et Secrétaire général de la Banque des Etats de l’Afrique centrale, M. Désiré Guedon est désormais administrateur de la BAD pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, les Comores, le Gabon, le Mali, le Niger et le Sénégal, rapporte un communiqué de presse de l'institution bancaire parvenu lundi à la rédaction d'Infosplusgabon.

A cette occasion, le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi Adesina, a souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants du Conseil d'administration composé de 20 membres. Ils ont officiellement rejoint le Conseil le 1er août 2022 et ont entamé un programme d'initiation de quatre jours le 1er septembre 2022 pour se familiariser avec le travail de la Banque.

M. Adesina s’est dit très heureux d’accueillir ses nouveaux collègues : « Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue (…). Je tiens à vous féliciter, vous les nouveaux membres du Conseil pour votre élection en tant qu’administrateurs, qui auront le devoir, l’obligation et la responsabilité d’aider à renforcer les fonctions de supervision de notre institution, de fournir des conseils sur notre travail, et de soutenir la vision et l’orientation de notre travail ».

Les nouveaux membres du Conseil ont été désignés à la suite de l’élection générale des administrateurs par les Conseils des gouverneurs lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque tenues à Accra, au Ghana en mai dernier.

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement est composé de 20 membres. Treize membres sont élus par les gouverneurs des pays membres régionaux (54 pays africains) et sept par les gouverneurs des pays membres non régionaux (27 pays). Les administrateurs sont élus pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

Les membres du Conseil d'administration sont chargés de la conduite des opérations générales de la Banque. Ils exercent au siège de la Banque à Abidjan, en Côte d’Ivoire et se réunissent aussi souvent que l'exige le travail de la Banque. Le président de la Banque est le président du Conseil d’administration.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

