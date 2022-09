ABIDJAN : Akinwumi Adesina rencontre les nouveaux administrateurs de la Banque africaine de développement

13 Septembre 2022

LIBREVILLE, 13 septembre (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement a accueilli 12 nouveaux administrateurs, dont cinq femmes, pour un mandat de trois ans, rapporte un communiqué de presse. A cette occasion, le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi Adesina, a souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants du Conseil d'administration composé de 20 membres. Ils ont officiellement rejoint le Conseil le 1er août 2022 et ont entamé un programme d'initiation de quatre jours le 1er septembre 2022 pour se familiariser avec le travail de la Banque.

M. Adesina s’est dit très heureux d’accueillir ses nouveaux collègues : « Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue (…). Je tiens à vous féliciter, vous les nouveaux membres du Conseil pour votre élection en tant qu’administrateurs, qui auront le devoir, l’obligation et la responsabilité d’aider à renforcer les fonctions de supervision de notre institution, de fournir des conseils sur notre travail, et de soutenir la vision et l’orientation de notre travail ».

Le nombre de femmes au Conseil d’administration a augmenté, passant de trois à cinq. Jusque-là directrice adjointe du Trésor et des Finances extérieures du Maroc, chargée des relations de coopération avec le monde arabe et islamique, l’Amérique, l’Asie et les institutions internationales, Mme Malika Dhif est la nouvelle administratrice pour le Maroc, le Togo et la Tunisie. Experte comptable directrice administrative et financière du bureau régional de la Banque mondiale au Mali, Chantal Modeste Nonault représente désormais le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad.

De nationalité danoise, Mme Mette Knudsen défend, elle, les intérêts du Danemark, de la Finlande, de l’Inde, de l’Irlande, de la Norvège et de la Suède. Elle était jusqu’à sa nomination représentante spéciale adjointe, chargée des affaires politiques, à la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan. Pendant de longues années administratrice adjointe au bureau pour l’Afrique de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Mme Oren Elaine Whyche représente les États-Unis d’Amérique au Conseil d’administration de la Banque. Mme Nomfundo Xenia Ngwenya, de nationalité sud-africaine représente l’Afrique du Sud, l’Eswatini et le Lesotho. Elle était auparavant directrice générale de l’entreprise sud-africaine NXN Analytics.

Ancien ambassadeur du Canada au Burkina Faso et au Bénin, M. Edmond Raphaël Wega représente désormais le Canada, la Chine, le Koweït, la Corée du Sud et la Turquie au Conseil d’administration de la Banque. Haut fonctionnaire associé à la lutte anti-corruption en Algérie et ancien directeur de cabinet du Premier ministre algérien, M. Brahim Bouzeboudjène est le nouvel administrateur pour l’Algérie, la Guinée Bissau et Madagascar.

L’Angola, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe ont pour administrateur l’économiste angolais Joao Luis Ngimbi.

Ancien ministre gabonais de l’Énergie et Secrétaire général de la Banque des Etats de l’Afrique centrale, M. Désiré Guedon est désormais administrateur pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, les Comores, le Gabon, le Mali, le Niger et le Sénégal.

Quant à l’ancien secrétaire financier adjoint au ministère mauricien des Finances de la Planification économique et du développement, M. Gérard Pascal Bussier, il représente le Botswana, le Malawi, Maurice et la Zambie.

L’économiste libérien Rufus Darkortey est l’administrateur pour la Gambie, le Ghana, le Liberia, la Sierra Leone et le Soudan. Un autre économiste, le Rwandais Jonathan Nzayikorera qui connaît bien la Banque pour avoir été conseiller principal de son prédécesseur, représente désormais l’Éthiopie, l’Érythrée, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud et la Tanzanie.

Les nouveaux membres du Conseil ont été désignés à la suite de l’élection générale des administrateurs par les Conseils des gouverneurs lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque tenues à Accra, au Ghana en mai dernier.

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement est composé de 20 membres. Treize membres sont élus par les gouverneurs des pays membres régionaux (54 pays africains) et sept par les gouverneurs des pays membres non régionaux (27 pays). Les administrateurs sont élus pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

Les membres du Conseil d'administration sont chargés de la conduite des opérations générales de la Banque. Ils exercent au siège de la Banque à Abidjan, en Côte d’Ivoire et se réunissent aussi souvent que l'exige le travail de la Banque. Le président de la Banque est le président du Conseil d’administration.

