Afrique : La Chambre africaine de l'énergie exhorte les États-Unis à lever les sanctions sur le pétrole du Sud-Soudan (Par NJ Ayuk)

LIBREVILLE, 9 septembre (Infosplusgabon) - Le président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, NJ Ayuk, président exécutif, Chambre africaine de l'énergie a souhaité que les Etats-Unis lèvent les sanctions imposées à l'industrie pétrolière du Soudan du Sud. L'objectif était d'empêcher l'argent du pétrole de financer la guerre civile qui faisait rage depuis 2013. En réduisant la capacité des entreprises et des organisations à fournir des revenus au gouvernement Sud-Soudanais, les responsables américains ont pensé qu'ils pourraient faire pression sur le président Salva Kiir pour qu'il mette fin au conflit qui sévit dans son pays.

Que vous croyiez ou non que les sanctions aient contribué à la paix, la guerre a bel et bien pris fin. Les chefs de gouvernement ont signé un accord de paix en 2018 et formé un gouvernement unifié en 2020. Pourquoi, alors, les sanctions qui devaient mettre fin à la guerre restent-elles en place ?

À ce stade, ce qui était initialement destiné à faire du bien fait maintenant du mal. Les sanctions entravent les investissements étrangers dans les projets pétroliers et gaziers du Sud-Soudan et, de ce fait, empêchent le pays d'exploiter ses ressources naturelles (3,5 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées) au profit de sa population. Les sanctions font qu'il est inutilement difficile pour le Sud-Soudan d'utiliser le pétrole et le gaz pour favoriser la croissance économique, créer des emplois et des opportunités commerciales, renforcer les capacités et - ce qui est particulièrement important - développer des programmes de conversion du gaz en électricité capables de réduire la grande pauvreté énergétique du pays.

Je n'ai aucun doute sur le fait que les États-Unis ont imposé des sanctions sur l'industrie énergétique du Sud-Soudan en pensant à la population du Sud-Soudan. Leur objectif était de contribuer à les libérer de la violence et à protéger des vies.

Aujourd'hui, la Chambre africaine de l'énergie demande aux responsables américains de prendre une autre décision en pensant aux Sud-Soudanais : Lever les sanctions.

Il est temps de desserrer l'étau

Les sanctions américaines sur la production pétrolière et gazière du Sud-Soudan ont visé 15 entreprises et unités gouvernementales, allant des compagnies pétrolières internationales et locales opérant au Sud-Soudan au ministère du pétrole du Sud-Soudan et à la Nile Petroleum Corporation (Nilepet), la compagnie pétrolière et gazière nationale du Sud-Soudan.

Chacun d'entre eux a été ajouté à la « liste des entités » du Bureau of Industry and Security (BIS) du ministère américain du commerce, une compilation d'entreprises, d'organisations et de personnes étrangères « dont on pense qu'elles sont impliquées, ou qu'elles présentent un risque important d'être ou de devenir impliquées, dans des activités contraires aux intérêts de la sécurité nationale ou de la politique étrangère des États-Unis ».

Par conséquent, l'exploration pétrolière et gazière au Sud-Soudan est devenue considérablement plus difficile. Si une entreprise, un gouvernement, une organisation ou un individu souhaite exporter ou réexporter des produits spécifiques (pétrole) d'une entité figurant sur la liste, il doit d'abord convaincre le gouvernement américain de le laisser faire en obtenant une licence spéciale. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des poursuites pénales ou civiles, le refus des privilèges d'exportation, voire l'inscription sur la liste des entités.

Comme vous pouvez vous y attendre, l'activité pétrolière et gazière au Sud-Soudan a été limitée. Les investissements dans les projets pétroliers et gaziers ont diminué et les sanctions ont réduit l'intérêt pour le premier cycle d'octroi de licences du pays. Le cycle de 14 blocs a été annoncé en 2021 et se poursuit jusqu'en 2023. Bien que cette opportunité soit loin d'être terminée, pour l'instant, elle ne suscite pas le niveau d'intérêt espéré par le ministère du pétrole.

Je ne dis pas que l'industrie pétrolière et gazière du Sud-Soudan est au point mort. Le pays produit environ 150 000 à 170 000 barils par jour, mais c'est loin d'être suffisant pour répondre aux besoins budgétaires du gouvernement ou pour réaliser la croissance économique dont il a tant besoin. Le Sud-Soudan a besoin de plus d'investissements et d'activités pour véritablement tirer parti de ses réserves de pétrole et de gaz.

Pour être juste, les sanctions américaines ne sont pas le seul défi auquel est confronté le Sud-Soudan. L'avenir du pays sera sombre sans stabilité à long terme, bonne gouvernance et transparence. Mais le Sud-Soudan doit également disposer d'une économie saine et en croissance et d'une électricité fiable s'il veut offrir à sa population un avenir meilleur. Lorsqu'elle est abordée de manière stratégique, la production de pétrole et de gaz peut permettre d'atteindre cet objectif au Sud-Soudan. Elle peut stimuler la croissance, créer des opportunités économiques et contribuer à réduire la pauvreté énergétique. Mais seulement si les États-Unis se tiennent à l'écart.(...).

