Cap Vert : Cabo Verde : Le président de la Banque africaine de développement inaugure le port de Maio

07 Septembre 2022

LIBREVILLE, 7 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, inaugure, ce mercredi 7 septembre 2022, le port modernisé de Maio, à l’occasion d’une visite de trois jours au Cap Vert . Le président répond à l’invitation du Premier ministre cap-verdien, José Ulisses Correia e Silva.

En 2018, la Banque africaine de développement avait approuvé une facilité de 26 millions de dollars pour améliorer les installations portuaires de Maio et de Palmeira. L’Union européenne avait cofinancé le projet, avec un don de 10 millions d’euros.

La croissance du transport maritime est essentielle pour ce pays d’Afrique de l’Ouest, compte tenu de sa situation géographique. Le Cabo Verde est un archipel situé dans la partie centrale de l’océan Atlantique.

Le gouvernement du Cabo Verde s’efforce de créer un réseau de transport fiable, dans le but d’améliorer les liens économiques entre les îles, de réduire les coûts de transport et de stockage, et d’encourager une croissance inclusive. Le tourisme, qui représente 25 % du PIB, 23 % des emplois formels et 55 % des exportations du pays, est essentiel à son économie.

Au cours de sa visite à Praia, la capitale du pays, M. Adesina rencontrera le Premier ministre Correia e Silva, ainsi que le ministre des Finances et Premier ministre adjoint Olavo Correia, pour discuter des priorités stratégiques de la Banque, de son engagement et des possibilités de partenariats futurs.

M. Adesina doit également rencontrer des partenaires clés du groupe d’appui budgétaire (Portugal, Espagne, Union européenne, Luxembourg et Banque mondiale), afin de discuter des moyens de soutenir les efforts que mène le Cabo Verde pour renforcer son infrastructure socio-économique. Il rencontrera également des représentants d’associations professionnelles pour discuter de l’amélioration de l’environnement des affaires.

En juillet, le Premier ministre Correia e Silva s’était rendu au siège du Groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, où il s’était entretenu de la situation économique du Cabo Verde avec le président Adesina. Il avait alors sollicité un appui pour que son pays puisse faire face aux chocs exogènes tels ceux qu’entraînent la guerre en Ukraine et l’épidémie de Covid-19.

La Banque africaine de développement et le Cabo Verde travaillent ensemble depuis 1977. Depuis lors, la Banque a investi plus de 619 millions d’euros à travers 69 projets dans le pays.

