Afrique : Le programme Japan Africa Dream Scholarship octroie bourses de deux ans à des étudiants africains particulièrement brillants pour leur permettre de poursuivre études de troisième cycle

05 Septembre 2022

LIBREVILLE, 4 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a félicité le Japan Policy and Human Resources Development Grant, créé par la Banque et le gouvernement japonais, pour son soutien au programme Japan Africa Dream Scholarship.

Le programme Japan Africa Dream Scholarship octroie des bourses de deux ans à des étudiants africains particulièrement brillants pour leur permettre de poursuivre des études de troisième cycle dans des domaines de développement prioritaires sur le continent africain et au Japon.

M. Adesina qui s’exprimait la semaine dernière à travers un message vidéo diffusé lors d’un événement virtuel organisé en marge de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8), a annoncé que la Banque allait lancer le « Fonds africain pour l’éducation, la science, la technologie et l’innovation » afin de promouvoir des économies fondées sur la connaissance. Le fonds va compléter l’initiative Japan Africa Dream Scholarship.



« Le fonds africain pour l’éducation, la science, la technologie et l’innovation servira de mécanisme de cofinancement continental pour aider les pays africains à construire des économies fondées sur l’innovation et la connaissance », a déclaré M. Adesina devant plus de 200 participants connectés à l’événement, organisé par la Banque et l’Agence japonaise de coopération internationale sur le thème, « Intérêt des études au Japon pour les jeunes en Afrique et accélération du partenariat entre l’Afrique et le Japon ».

« Je sollicite votre ferme soutien au Fonds africain pour l’éducation, la science, la technologie et l’innovation afin de créer des opportunités d’apprentissage académique pour de nombreux jeunes africains », a déclaré M. Adesina. « Des initiatives telles que le programme Japan Africa Dream Scholarship ne sont qu’un commencement. Ensemble, nous avons une occasion unique d’offrir une éducation à des millions de jeunes », a-t-il ajouté.

Lors de la table ronde organisée en marge de l’événement, la vice-présidente de la Banque chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social, Mme Beth Dunford, a déclaré que le partenariat entre l’Afrique et le Japon offrait la possibilité de développer les compétences des jeunes Africains et leur intégration sociale et professionnelle.

« Dans un monde qui devient de plus en plus un village planétaire, et ce grâce à la révolution technologique, les établissements d’enseignement doivent impérativement préparer les étudiants de manière adéquate pour qu’ils puissent occuper un emploi à temps plein. Le programme Japan Africa Dream Scholarship est un exemple de la manière dont l’excellente collaboration avec le Japon aide les étudiants à accéder à des expériences éducatives de qualité », a déclaré Mme Dunford avant d’ajouter : « Il est vraiment essentiel que les diplômés du programme mettent en pratique les compétences et les connaissances acquises pour améliorer les conditions de vie de leur communauté d’origine. »

Des anciens bénéficiaires du programme Japan Africa Dream Scholarship et de l’initiative African Business Education ont expliqué la manière dont ces programmes les avaient aidés à construire leur carrière.

M. Edwin Mhede, un alumni venant de Tanzanie, a déclaré qu’il avait obtenu une maîtrise en économie du développement à l’Institut national d’études supérieures de Tokyo et était rentré dans son pays en 2010 pour travailler au ministère de l’Industrie et du Commerce. Il est ensuite retourné dans le même institut pour son doctorat en économie du développement.

« Après mon retour au pays, j’ai occupé le poste de secrétaire permanent adjoint au ministère du Commerce », a déclaré M. Mhede qui a également assumé des responsabilités professionnelles au sein de la Tanzania Revenue Authority.

« En l’espace de deux ans, ma contribution a permis au pays d’enregistrer une croissance de 13,6 % dans la perception des recettes », a affirmé M. Mhede

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZR/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon