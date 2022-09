Afrique : Le ministre Gladima annonce que le MSGBC Oil, Gas & Power 2023 aura lieu en Mauritanie

05 Septembre 2022

LIBREVILLE, 5 septembre (Infosplusgabon) - Au cours de la dernière journée de la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2022 , L e ministre du Pétrole et des Energies de la République du Sénégal, Sophie Gladima, a annoncé que MSGBC 2023 aura lieu en Mauritanie.

"Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en Mauritanie pour poursuivre cette grande aventure, pour faire le point sur les projets de plusieurs milliards de dollars qui auront été lancés, pour intervenir et pour planifier un avenir ambitieux en matière de contenu local, de pouvoir transitoire et de croissance socio-économique", a-t-elle déclaré.

S'exprimant à Dakar le dernier jour de l'événement et évoquant la COP27, la ministre a déclaré : "Nous avons ressenti la nécessité d'être ensemble après la COP26 et, grâce à ce rassemblement, nous avons créé, ou du moins commencé, à créer un récit africain unifié sur la transition énergétique que nous présenterons à la COP27."

Le ministre a en outre noté que "les nations du MSGBC ont beaucoup en commun et que nous avancerons avec conviction et solidarité dans la perspective de la COP27, en unissant toutes les nations africaines pour faire face aux défis de notre époque."

Elle a également ajouté : "Nous avons juste besoin d'un peu plus de courage, d'un peu plus d'initiative, pour prendre en main notre avenir et celui des prochaines générations. Soutenons nos explorateurs, qu'ils réussissent ou non dans leurs recherches. Développons des mécanismes de financement africains pour faire avancer le domaine." ( Source Energy Capital & Power).

