Gabon : Objectif zéro accident en 2022 chez SETRAG: les travaux de sécurisation de la voie ferrée suivent leur cours

23 Août 2022

Gabon-SETRAG-Vie de l'entreprise/Objectif zéro accident en 2022

LIBREVILLE, 23 août (Infosplusgabon) - La Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) a annoncé la poursuite de ses travaux de sécurisation le long de son réseau avec le soucis d’atteindre ses objectifs fixés au début de l’année 2022. En effet, le Directeur Général de SETRAG, Christian MAGNI fait de la sécurisation de la voie ferrée un préalable. Sur ce, elle a entamé plusieurs travaux parmi lesquels, la réhabilitation et sécurisation des passages à niveau et autres canalisations d’eau tout le long de la voie de chemin de fer. Le 19 Août, c’est le tronçon allant du pk 0 au pk 26 qui a reçu la visite d’une équipe RSE de l’entreprise accompagnée de la presse locale, occasion pour s’imprégner des avancées des travaux engagés depuis quelques temps.

Pour cette visite, hormis la réalisation d’une buse de canalisation d’eau d’un lac à proximité de la voie ferrée au PK 12 par l’entreprise Equaco SARL, le passage à niveau de Nkoltang-rails lieu de souvenirs du terrible accident de train qui a coûté la vie à toute une famille, il y a quelques années, a été le point d’attraction principal car, pour les riverains, ce souvenir est encore présent en eux et les travaux entrepris sont bienvenus. ceux-ci obéissent à la politique RSE de l’entreprise pour accompagner l’état gabonais dans ses missions régaliennes.

Pour Mme Okome Gertrude riveraine et commerçante au petit marché de Nkoltang-rails qui côtoie ce passage à niveau, "ces travaux sont bienvenus car cet endroit nous posait beaucoup de problèmes pour traverser mieux n’ayant plus de barrière de sécurité. Il était dangereux pour tous ceux qui empruntent cette voie. D’ailleurs, nous avons encore en souvenir les images du terrible accident qui y a eu à ce niveau (...). Alors ces travaux tombent à point nommé surtout que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire le trafic sera plus dense et il faut aussi reconnaître que le trafic des trains même a largement augmenté depuis un moment", a-t-elle déclaré.

Rappelons qu’en 2014 lors de cet accident, il n’y avait pas officiellement un passage à niveau à cet endroit. La traversée qui se faisait avait été initiée par les riverains eux-mêmes. Après ce drame, la Setrag avait réalisé des travaux faisant de ce lieu un passage à niveau de classe 1. Aujourd’hui avec les travaux en cours, ce passage atteindra le niveau de classe 2, avec gardiennage et des barrières de sécurisation des deux côtés de celui-ci.

