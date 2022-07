Gabon: Setrag vient en aide à quatre cyclistes

05 Juillet 2022

LIBREVILLE, 5 juillet (Infosplusgabon) - Dans le cadre de sa politique Sociétale des Entreprises, Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG), filiale de la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog), a aidé quatre jeunes compatriotes cyclistes, tous membres de «l’Association Gabon Découverte ».

Les cyclistes Mba Allogho Cédric, président de l’association, Ndongo Nelson Coly, Adiwas Kouerey Yvan et Mavoungou Marion, sont partis de Libreville le 3 juin et avaient sollicité un soutien de Setrag qui a mis à leur disposition huit billets de train.

Les sportifs sont arrivés à Lastourville avant de se rendre à Booué via Mekambo à vélo sur une distance de 1090 kilomètres. Ils ont par la suite embarqué le 26 juillet pour la gare d'Owendo. Les 4 cyclistes effectuent depuis la création de leur association « Le Tour du Gabon à Vélo».

L'Association Gabon Découverte est une association à but non lucratif dont la vocation est culturelle, sportive et sanitaire. Au cours de l'année en cours, elle effectué l’étape Libreville –Mayumba longue de 680 kilomètres suivi de celle de Ndendé-Lastourville, soit 580 kilomètres via Lebamba, Mbigou, Mimongo, Iboundji et Koulamoutou.

