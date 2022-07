Gabon : Violences Basées sur le Genre : Les Cheminots de Franceville sensibilisés

29 Juin 2022

LIBREVILLE, 29 juin (Infosplusgabon) - Les Cheminots de Franceville ont été sensibilisés sur les violences basées sur le genre en milieu professionnel à la gare de Franceville où les experts de l’Observatoire de Défense des Femmes et de Parité ont échangé avec les Cheminots et les sous traitants de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG), le 28 juin.

Le directeur général de la SETRAG, Christian MAGNI, empêché, c'est le responsable de la quatrième Coordination d'exploitation qui s'est adressé à l'assistance en expliquant la nécessité de tous les acteurs de prendre part à la campagne de sensibilisation sur les VBG. C'est ensuite Madame Aimée Félicité Essono-Eny, experte en genre et psychologue chez ODEFPA qui a échangé avec l'assistance.

" Les questions de genre en milieu professionnel sont un peu plus accentuées que partout ailleurs et il est donc judicieux que les employeurs et employés s’imprègnent des règles de cette nouvelle donne car notre société actuelle est truffée d'inégalités », a-t-elle affirmé.

" Parler de genre n’est pas question seulement de femmes ou d’hommes, mais des deux sexes. C'est une question de tous car à plusieurs niveaux chacun peut constater ou subir une forme de violence que ce soit" , a-t-elle renchéri.

La deuxième intervenante, Christine Nsa Mbenghan, consultante également à ODEFPA, a mis l'accent sur le cadre légal en vigueur en République gabonaise pour lutter contre ce phénomène des violences basées sur le genre et a énuméré les différentes évolutions, notamment le code pénal gabonais qui est assez répressif sur toutes formes de violences en termes de condamnation et d'amandes.

Les délits reprochés peuvent être : des pressions extra professionnelles, des promotions conditionnés par le canapé, des viols, crimes et délits envers les enfants, des coups et blessures volontaires, des rapports sexuels avec mineurs, des mariages forcés, des harcèlements moral ou sexuel en milieu professionnel etc…

Clôturant les interventions, dame Sandrine Angha, personne ressource à ODEFPA a quant à elle présenté à l’assistance un guide de prises en charges dédié aux victimes des VGB. Elle a insisté sur la nécessité de s'en imprégner, car pour elle ," laisser les délits impunis n’aident personne en société, il faut dénoncer toutes les formes de violence que l’on subi.

