Gabon : Fin de la campagne de sensibilisation sur les VGB

30 Juin 2022

LIBREVILLE, 30 juin (Infosplusgabon) - La campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre qui avait débuté le 14 juin, a pris fin le 28 du même mois par l'étape de Franceville. Booué, Ndjolé, Lastourville et Franceville ont été les gares choisies par les Expertes de l'observatoire de Défense de la Femme et de Parité, en abrégé ODEFPA qui sensibilisaient des communautés et des agents de la Setrag comme le prévoit le partenariat qui les lie contre les VGB.

Pendant plus de deux semaines, dames Essono-Eny, Nsa Mbenghan et Sandrine Angha, toutes consultantes genre/ parité ont sensibilisé les communautés riveraines au chemin de fer les cheminots répartis le long de la voie ferrée sur les violences basées sur le Genre. Une question non exclusive, tant le fléau qui prend de l'ampleur concerne les deux sexes.

La définition du genre et des différentes formes de violences, l'arsenal juridique qui les réprime ainsi que la prise en charges des victimes sont passés au crible. Et ce, avant d'appeler les séminaristes à plus de responsabilités dans les relations interpersonnelles et professionnelles que chacun devra observer vis à vis de sa ou son collègue.

L'ODEFPA qui est une clinique matrimoniale s'est dit prêt à relever le défi des violences basées sur le genre à condition que la Setrag, entreprise très attachée aux exigences RSE le veuille et cela passe par la poursuite de la formation des référents et relais communautaires et de procéder très prochainement aux évaluations. Toute chose qui laisse croire que la croisade contre les VBG ne fait que commencer.

