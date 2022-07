Gabon : La direction générale de la Setrag consacre une cérémonie au profit de ses sportifs

25 Juillet 2022

LIBREVILLE, 24 juillet (Infosplusgabon) - Une cérémonie particulière a réuni les sportifs de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) et les membres de la direction générale à la salle polyvalente de la société ferroviaire le 21 juillet dernier. L'évènement avait pour objectif de présenter officiellement des trophées remportées par la Locomotive FC l'équipe de football au championnat interentreprises baptisé The Corporate Challenge Élite et celui remporté en individuel à Port-Gentil par le Marathonien sur 10 km et conducteur de train Jessy Mouelé.

En présence du Directeur général de SETRAG, Christian MAGNI, les sportifs sont arrivés dans l'enceinte de l'entreprise sise à la commune d'Owendo d'où attendaient des collègues surchauffés, émus et qui formèrent une haie d'honneur sur plus de 150 mètres avant qu'ils ne fassent leur entrée dans la salle polyvalente.

Une remise officielle des trophées par le Directoire s'en est suivie et le Directeur Général a félicité les vainqueurs tout en leur indiquant que l'entreprise était très fière d'eux. Pour couronner le tout le premier responsable de la SETRAG a remis deux cadeaux aux valeureux sportifs conduits par le président NZATSI Mouiri, le chargé du sport de la Société ferroviaire.

La cérémonie s'est terminée autour d'une collation, symbolisant la joie et la considération que porte le directoire à ses cheminots, d'un type particulier.

